Bartın'da Panik Anları! 'Elimde Bomba Var' Diye Bağırdı

Bartın’da, 'Elimde bomba var' diye bağıran kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantasından evrak ve tablet çıktı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde, Bartın Valiliği karşısındaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. Elinde çanta olan ismi öğrenilemeyen kişi, 'Elimde bomba var' diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, şüpheli gözaltına alındı.Çanta ise olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan tablet ve evraklar çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.