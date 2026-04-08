Konsolosluk Saldırısında Yeni Detaylar! Teröristler Saldırı Öncesi Keşif Yapmış

Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerin, olaydan önce farklı bir otomobille bölgede keşif ve analiz yaptıkları ortaya çıktı.Saldırı sonrası devam eden operasyonlar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Çatışmada yaralanan iki teröristle birlikte 9 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11'e ulaşırken şüpheliler arasında bir teröristin eşi ve kuzeninin de bulunduğu öğrenildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganları etkisiz hale getirdikten sonra üstlerinde ve çantalarında arama yaptı. Yapılan incelemelerde patlayıcı mühimmata rastlanmazken, çok sayıda mermi ele geçirildi.Teröristlerin saldırıda 3 pompalı tüfek ve 3 tabanca kullandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Etiler'de bir şantiyeye düzenlenen baskında gözaltına alınan işçilerden birinin, saldırganlardan birinin kuzeni olduğu teyit edildi.Gözaltına alınanlar arasında saldırgan Onur Çelik'in eşi de yer alıyor. Emniyetteki ilk sorgusunda saldırı planından haberdar olduğunu itiraf eden eşinin, Çelik'i daha önce sözlü olarak defalarca uyardığını ve 'Yapmayın' dediğini iddia ettiği öğrenildi.Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde de saldırıyı engellemeye yönelik 'Yapmayın' içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.