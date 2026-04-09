Ya Ateşkes Ya Savaş! Kritik Açıklama Dünyayı Sarstı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak yeni bir mesaj paylaştı.İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese dair şartların net ve açık olduğunu belirten Arakçi, "ABD, ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş arasında bir seçim yapmak zorunda. İkisini birden seçemez" ifadesini kullandı.Arakçi, tüm dünyanın Lübnan'da yaşanan katliamı gördüğünü belirterek, "Top, ABD'nin sahasında. Dünya, ABD’nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor" dedi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak bu girişimin ateşkesin açık bir ihlali olduğunu dile getirdi.Bekayi, Lübnan'a saldırıların tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak ABD'nin konuyla ilgili sorumluluğuna vurgu yaptı.ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada taraflara arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtmiş, buna gerekçe olarak da Hizbullah'ı öne sürmüştü.Konuya ilişkin soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" demişti.Trump, İsrail'in Hizbullah unsurlarını hedef aldığını iddia ettiği saldırılara ilişkin, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" ifadelerini kullanmıştı.