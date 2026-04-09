Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde (4 ila 6 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatleri ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, sabah saatleri gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Kilis.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAKARYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimleri dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hariç yerel sağanak yağışlıMANİSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıMUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BURDUR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri yer yer kar yağışlıÇANKIRI °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece saatlerinde il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurluKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece saatlerinde il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, gece saatlerinde Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıRİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel yağmurluSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Erzurum'un güneyi, Muş, Ağrı ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda öğle ve gece saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40/60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı, doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı