Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir rakamlarla açıkladı! 'Arsa satarak değil, doğru yöneterek...'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“Rakamlar yalan söylemez” ifadesini kullanan Özdemir, göreve geldikleri günden bu yana belediye bütçesini titizlikle yönettiklerini belirtti.Özdemir, 2019 yılında bütçenin yüzde 90'ına dayanan borç oranının, 2025 yılı itibarıyla yüzde 5,38 seviyesine kadar düşürüldüğünü ifade etti. Bu sonucun arsa satışıyla değil, doğru bütçe yönetimiyle elde edildiğini vurgulayan Özdemir, belediye kaynaklarının faize değil yatırıma yönlendirildiğini kaydetti.Niğde'nin geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam ettiğini belirten Özdemir'in açıklamaları vatandaşlar taraıfndan takdir edildi.