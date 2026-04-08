Hakan Çakır Davasında Karar! Annesi Ve Kız Kardeşini Savunurken Katledilmişti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki T.Y.Z. 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z. 32 yıl, baba Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal ise müebbet hapis cezası ve 28'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 sanığın yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.Kapalı görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z., T.Y.Z. ile tutuksuz sanık Umut Kılınç ve taraf avukatları katıldı.Edinilen bilgiye göre, sanıkların son sözlerinizden sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 28 yıl hapis cezası verirken, sanık Umut Kılınç hakkında ise 'hakaret' suçundan para cezasına çarptırdı.Ayrıca mahkeme, suça sürüklenen çocuk B.S.Z'nin 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 32 yıl, T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.