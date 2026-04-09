CHP Ankara İl Başkanı Gözaltına Alındı! İzmir Merkezli Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kooperatif vekili Av. Nilgün Dağgeçen'in şikayeti ve bilirkişi raporu doğrultusunda harekete geçildi.Dosyada, kooperatif faaliyetleriyle ilgili usulsüzlük iddialarının incelendiği ve şüpheliler hakkında Görevi Kötüye Kullanma, Denetim Görevinin İhmali ve Zimmet suçları nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'nun da dahil olduğu süreçte, Ümit Erkol'un Çankaya'daki adresine yakalamaya yönelik arama kararı çıkarıldı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelere göre dosyanın genişleyebileceğini belirtiyor.Öte yandan, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alındığı bildirildi.