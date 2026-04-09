81 İlde Tek Tip Plaka! Yeni Trafik Yönetmeliğinin Detayları Netleşiyor

Araçlarda kullanılan multimedya, ses ve görüntü sistemleriyle ilgili hazırlanan yeni yönetmeliğin detayları netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre bu ay sonunda çıkması beklenen yeni yönetmelikte tüm kafa karışıklıkları giderilecek. Eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranların takılmasının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Plaka konusunda ise şoförler odaları tarafından basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek. Odalara plakalarını uygun hale getirmek için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek.

Sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir halinde iken ekranlarda video oynatılmasına izin verilmeyecek. Bu araç muayene istasyonlarında ve trafik denetleme noktalarında kontrol edilecek.Seyir halinde video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza yazılacak. Absürt bir durum olmadığı halde, ekran sisteminin nerede olduğu da önemli olmayacak.Ses sitemlerinde ise araçların orijinal hoparlör yerine yeni ve kaliteli hoparlörler takılmasına müsaade edilecek. Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek.Plaka konusunda ise şoförler odaları tarafından basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek. Plakalar iptal edilmeyecek, ceza verilmeyecek. Ancak odalara plakalarını uygun hale getirmek için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek. Vatandaş mağduriyet yaşamaması için yetki başka bir odaya resen devredilecek. 6 ay içinde uygun koşulları sağlayan odalara yetkileri geri iade edilecek.Araçlara cam filmi ve yazı ise mevcut yönetmelikteki şekliyle uygulanacak. Sürücünün görüşünü engellememek ve içerisinin 'görünürlüğünü tamamen kapatmamak' şartıyla yan camlara 1 ve 2 numara serbest olmaya devam edecek. Ön cama ise görüşü engelleyecek film kaplatmak cezaya tabi olmaya devam edecek. Araçlara yazı yapıştırmak ya da yazdırmak ruhsata işli değilse yasak olmaya devam edecek.Mevcut yönetmelikteki, 'Araçlara yazı, logo veya reklam yazdırmak, Karayolları Trafik Kanunu (26/3) ve ilgili yönetmeliklere göre izne ve ruhsata işletme şartına tabidir. Görüşü engelleyen, camlara (özellikle ön) ve plakalara uygulanan yazılar yasaktır. Ticari araçlarda reklamlar için belediyeden izin alınmalı ve araç tescil belgesine ruhsat işletilmelidir' maddesi korunacak.Trafik güvenliği ile ilgili ters şeritte seyir, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, hız limitlerinin aşılması, araçtan inerek yolu kesme ve saldırgan davranışlar konusunda ise geri adım atılmayacak.