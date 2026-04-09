TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Net Mesaj! “Ara Seçim Kararı Meclis’te!”

Onu diyen arkadaşların Anayasa'yı ve İçtüzük'ü okumalarını da tavsiye ederim.” dedi.Kurtulmuş, İstanbul'da 15-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu öncesinde Meclis Tören Salonu'nda parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, TBMM'nin ev sahipliğinde yapılacak bu büyük organizasyona ilişkin bilgiler verdi.1889'da Cenevre'de kurulan ve bugün 183 parlamentonun üye olduğu PAB'ın dünya parlamentolarının önemli bir çatı kuruluşu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin PAB'ın en son 1934, 1951 ve 1996 yıllarındaki Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptığını belirterek, 30 yıl aradan sonra Türkiye'de bu toplantının bir kez daha gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.Kurtulmuş, büyük bir titizlikle, Türkiye'nin şanına yaraşır bir organizasyonla bu toplantıyı tamamlamak için üstün bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.Bunun sadece bir organizasyon üstlenmesi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Dünyanın bu kadar önemli türbülanslardan geçtiği, büyük değişimlerin yaşandığı, büyük gerilimlerin, büyük çatışmaların ortaya konulduğu bir noktada, bu toplantıya ev sahipliği yapmak bakımından, İstanbul'un en uygun lokasyonlardan birisi olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda İstanbul'daki bu toplantılar çerçevesinde dünyanın geleceği için önemli bir parlamenter vizyonun ortaya çıkmasını da ümit ediyoruz.” dedi.İstanbul'un tarihi özelliğine işaret eden Kurtulmuş, “İstanbul bir dünya markasıdır. Sadece büyük bir metropol değil, aynı zamanda farklılıkların bir arada yaşadığı, büyük bir medeniyet birikimine, köklü bir medeniyet tecrübesine sahip olan bir şehirdir. Dolayısıyla tarih boyunca diyaloğu, etkileşimi ve birlikte yaşamayı mümkün kılan bu kadim şehrimizde toplantının yapılabilmiş olması aynı zamanda geleceğe de anlamlı bir ev sahipliği yaptığımız anlamına gelir diye düşünüyorum. Gerçekleşecek bu büyük buluşma İstanbul'un sahip olduğu tarihsel birikimin günümüz dünyasında güçlü bir yansıması olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.Kurtulmuş, TBMM'nin bu uluslararası toplantıya ev sahipliği yapabilmesinde hiç şüphesiz önemli etkenlerden birinin de parlamenter diplomaside özellikle son yıllarda ortaya koydukları fevkalade etkin yaklaşımları ve mücadeleleri olduğunu söyledi.Halkların temsilcisi olan parlamentolar vasıtasıyla dünya ölçeğinde fevkalade etkin bir parlamenter diplomasi dönemine girildiğini dile getiren Kurtulmuş, “Şunu hiç abartısız bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye, parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını en iyi şekilde kullanan, en iyi şekilde bunlardan istifade eden önemli, etkin ülkelerden birisidir.” şeklinde konuştu.Türkiye'nin parlamenter diplomasi alanındaki çalışmalarını aktaran Kurtulmuş, hemen hemen dünyadaki bütün ülkelerle dostluk gruplarını tesis ettiklerini, dostluk grupları vasıtasıyla da ikili temasları çok yakın bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı. Kurtulmuş, birtakım uluslararası komisyonlar vasıtasıyla da ülkelerle çok taraflı ilişkilerin devam ettiğini kaydetti.12 önemli uluslararası parlamenter asamblede Türkiye'nin etkin üye olduğunu, 3 parlamenter asamblede de gözlemci üye olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu asamblelerin çalışmalarında Türkiye'nin aktif bir şekilde yer aldığını söyledi.Kurtulmuş, parlamento başkanları düzeyindeki organizasyonlara da Türkiye'nin katıldığını ifade ederek, hiçbir uluslararası platformu Türkiye olarak boş bırakmadıklarını, uluslararası alanda Türkiye'nin menfaatlerini koruduklarını ve dünyada barışın sağlanması, hakkaniyetli adil bir küresel sistemin kurulabilmesi için her platformda sözlerini en güçlü şekilde ifade ettiklerini vurguladı.Kurtulmuş, TBMM'nin parlamenter diplomasi alanındaki yoğun ve etkin görünürlüğünün PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmayı mümkün kıldığını belirtti.Önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yapacaklarını belirten Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde 28-29 Haziran 2026 tarihlerinde NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ni İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu ev sahipliğinin de Türkiye'nin uluslararası alanda daha görünür hale gelmesine büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum.” dedi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152'nci Genel Kurulu katılımcılarına ilişkin şunları kaydetti:“PAB Genel Kurulu, parlamenter diplomasi açısından özellikle son yıllarda en kapsamlı ve en yüksek katılımlı toplantılardan birisine İstanbul'da şahit olacak. PAB Sekretaryasından aldığımız son bilgilere göre, İstanbul'daki Genel Kurula milletvekili ve parlamento başkanı düzeyinde rekor bir katılım beklenmektedir. Savaşın devam etmesi durumunda özellikle Asya'daki parlamenterlerin Türkiye'ye gelişinde zorluk çekilebileceği gibi bir endişemiz vardı. Ama çok şükür büyük bir katılım bildirildi. 157 ülkeden 857 milletvekili, 86 parlamento başkanı, 56 parlamento başkan vekili, 169 farklı uluslararası kuruluşun temsilcileri, 146 ayrı parlamentonun genel sekreteri, Türkiye'den katılanlar hariç, 130 uluslararası basın mensubu olmak üzere toplam 2420 katılımcı kayıt yaptırmıştır. Ben de PAB'ın toplantılarına katılmaya özellikle dikkat gösteriyorum, benim de şahit olduğum en yoğun katılımdır. 2420 kişinin katılması Türkiye için de önemli bir avantajdır. Fikirlerimizi, görüşlerimizi çok daha rahat bir şekilde dünyaya yayma fırsatı bize verecektir.”İstanbul'daki 152'nci Genel Kurul'un, küresel ölçekte parlamenter diplomasinin son yıllardaki en büyük buluşması olacağını ifade eden Kurtulmuş, sadece katılımcıların çok yüksek olması değil, aynı zamanda konuşulacak konuların çok ciddi olması ve gelecek nesillere ilişkin ortak kararların alınabilmesi için önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.Genel Kurul oturumları, dört daimi komitenin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80'den fazla etkinliği organize ettiklerini belirten Kurtulmuş, “Tahminimize göre 100'ün üzerinde ikili görüşme bu süreçte gerçekleşecek ve böylece dünya parlamentolarının başkanları, ülkelerinin fikirlerini dünyanın en uzak noktalarındaki mevkidaşlarıyla paylaşma imkanları bulacaklardır.” dedi.İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzenin sona erdiğini, yeni bir küresel düzen kurulamadığı için de dünyanın çok sancılı, çok problemli, çok gerilimli ve çok çatışmalı bir döneme doğru girdiğini söyleyen Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:“Günümüzde çatışmaların artması, eşitsizliklerin derinleşmesi, katliam ve soykırım suçlarının pervasızca işlenmesi, milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesi, iklim krizinin dahi artık bir güvenlik krizi haline dönmesi, teknolojik dönüşümün de yeni belirsizlikleri ortaya çıkarması yeni bir küresel sistemin acilen ve adalet, hakkaniyet temelinde kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede uluslararası bütün toplantılarda adil ve hakkaniyetli bir sistemin kurulabilmesi yönündeki fikirlerin son derece değerli, son derece kayda değer ve insanlığın lehine olduğunu görüyoruz ve bunun için de canla başla çalışmaya gayret ediyoruz.”Dünyanın yalnızca çok boyutlu krizler yaşamadığını, aynı zamanda çok merkezli yeni bir dünyanın kurulabilmesi yönündeki sancıları taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, böylesine önemli bir dönemde dünya parlamentolarının çatı kuruluşu PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmanın önemli olduğunun altını çizdi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:“Parlamenter diplomasi bugün artık bir seçenek değildir; küresel istikrar ve barış arayışının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. PAB da hiç şüphesiz parlamenter diplomasinin en köklü ve en kapsayıcı kuruluşudur.Bu Genel Kurulun ana teması, ‘Gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı sağlamak ve adaleti temin etmektir.' Bu başlığın bile fevkalade önemli olduğunu ve inşallah bu başlıkla dile getirilecek fikirlerin dünyanın geleceği bakımından önemli umutlar yeşerteceğini ve dünya barışının kurulabilmesi için katkı sunacağını ümit ediyoruz. Bu tema aslında bir temenni olmanın çok ötesinde bütün dünya parlamentoları için, siyasetçiler için siyasi bir zorunluluktur. Yoksa dünyanın barışı kurmakta gecikmesi çok daha büyük felaketlerin önüne açacak ve belki dünyada bugün nereye gidileceğini tahmin edemeyeceğimiz çok kötü köklü felaketlerin öncüsü olacaktır.Bugün alınan kararlar yarının dünyasını şekillendirecektir. Eğer bugün doğru adımları atamazsak, gelecek nesillere bırakacağımız miras umut değil, belirsizlik ve hatta çaresizlik olacaktır. Bu yönüyle Genel Kurul, aynı zamanda bir gelecek muhasebesinin yapılacağı ve bu nitelikte tartışmaların olacağı bir zemindir. Bu çerçevede Genel Kurulda, barışın kalıcı hale getirilmesi, çatışma sonrası yeniden yapılanma, küresel ekonomik adalet, insan haklarının güçlendirilmesi, kadınların ve gençlerin demokratik süreçlerdeki rollerinin artırılması ve güçlendirilmesi, çok taraflı sistemin geleceği, yapay zeka ve yeni teknolojilerin demokratik sistemler üzerindeki etkileri gibi başlıklar ele alınacaktır.”TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul kapsamında düzenlenecek toplantılarda Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin halkının maruz kaldığı zulüm ve soykırım başta olmak üzere uluslararası gündemin önemli konularının da gündeme getirileceğini bildirdi.Kurtulmuş, Genel Kurul'da, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği'nin TBMM ile yürütülen diyalog ve iş birliği hakkında katılımcılara bilgi vereceğini, bu kapsamda ilgili kurumların desteğiyle Sultanbeyli'de bir göç merkezine de Birleşmiş Milletler heyetiyle birlikte parlamenterlerin ziyarette bulunacağını ifade etti.TBMM olarak PAB 152'nci Genel Kurulu marjında iki önemli etkinliğe de ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Kurtulmuş, bunlarından birisinin, geçen yıl ilki İstanbul'da gerçekleştirilen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı, diğerinin de Türk Devletleri Meclis Başkanları gayri resmi toplantısı olduğunu kaydetti.PAB Genel Sekreteri Martin Chungong'un görev süresinin sona ermesiyle birlikte yeni genel sekreterin de seçiminin yapılacağını dile getiren Kurtulmuş, yeni genel sekreterin seçiminde her ülke delegasyonundan üç milletvekilinin oy kullanacağını kaydetti.Kurtulmuş, bu büyük organizasyonun toplantılarla kısıtlı olmayacağını Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması için de programların düzenlendiğini belirtti.TBMM Başkanı Kurtulmuş, “PAB 152'nci Genel Kurulu'nun parlamenter diyaloğu güçlendireceğine, daha adil bir dünya için ortak bir irade ortaya konulmasına katkı yapacağına, gelecek nesiller adına umut olacağına canı yürekten inanıyorum. Temennim odur ki İstanbul bir kez daha yalnızca medeniyetlerin değil, fikirlerin, umutların ve çözümlerin buluşma noktası olacaktır.” diye konuştu.Konuşmasının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, bir gazetecinin, TBMM'nin 'işlevsizleştirildiğine' yönelik eleştirilerin bulunduğunu söylemesi üzerine, TBMM'nin hiçbir fonksiyonu olmadığını iddia edenlerin eksik bilgiyle hareket ettiğini söyledi.Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli meselesi olan terör sorununun çözülebilmesi için Meclis'teki partilerin neredeyse tamamının katılımıyla komisyon kurulduğunu anımsatan Kurtulmuş, 'Türk siyaseti üzerine düşen sorumluluğu alarak eksiksiz bir şekilde görevini yerine getirerek, cümle aleme, özenilen dünya ülkelerine de örnek olacak şekilde bir demokrasi dersi verdi.' diye konuştu.Kimsenin birbirine sayıp sövmediğini, kavga etmediğini ve herkesin olgunlukla fikrini ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, çok aykırı fikirler olmasına rağmen ortak bir zeminde buluşulduğunu dile getirdi.Partilerin üzerinde ittifak ettiği bir raporun ortaya konduğuna işaret eden Kurtulmuş, 'Bu raporun gereklerinin yerine getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesindedir, siyasi partilerin uhdesindedir.' ifadesini kullandı.TBMM'nin önemli bir şekilde görevini icra ettiğini ve çok etkin bir yasama organı olarak dünyaya örnek bir çalışmayı daha bir müddet evvel bitirdiğini anlatan ve Meclis'in işlevsizleştirildiği iddiasının doğru olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, 'TBMM'nin fonksiyon görmediğine inansam bir saniye TBMM üyesi olarak kalmam. Bunu söyleyen arkadaş eğer önemsiz bir iş yaptığını söylüyorsa TBMM'den çekilir. Ama tam tersine bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük bir haksızlıktır.” açıklamasında bulundu.Erken seçim ya da ara seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği Anayasa'da ve İçtüzük'te belli olduğunu, Anayasa'da hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceğin ve hangi şartlar altında milletvekili istifalarının kabul edileceğinin çok net ve açık olduğunu bildirdi.Anayasa ve İçtüzük'e göre, bu konudaki karar alma yetkisinin Meclis'e ait olduğuna işaret eden Kurtulmuş, 1982 Anayasası çerçevesinde sadece iki kere ara seçim kararı alındığını, bunlardan birinin 1986'da uygulandığını, 1994'de alınan kararın ise uygulanamadığını anlattı.Kuralların açık olmasının demokrasinin en önemli özelliği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 'Ara seçimin kuralları hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıktır. Ara seçimin nasıl yapılabileceği de Anayasa'da ve İçtüzük'te bellidir. O şartlar yerine geldiği takdirde ara seçim olur. Ama buna karar verecek olan yer Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'dur. Genel Kurul'un böyle bir karar alması şarttır. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır. Onu diyen arkadaşların Anayasa'yı ve İçtüzük'ü okumalarını da tavsiye ederim.' ifadelerini kullandı.Yeni dünya düzeniyle ilgili görüşü sorulan Kurtulmuş, yeni bir dünya sistemine ihtiyaç duyulduğunu, bütün dünyanın bir arayış içerisinde olduğunu vurguladı.Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Buradaki temel mesele; hangi değerler, hangi kurallar üzerinden dünyayı inşa edeceğiz? Güç üzerinden mi inşa edeceğiz? O zaman bugünkü orman kanunu benzeri bir düzen devam edecek demektir. Yani gücü olan istediği kuralı, istediği şeyi ortaya koyacak ve bunu zorla zorla kabul ettirecekse böyle bir düzen olmaz. Dolayısıyla burada en temel şeylerden birisi güç değil, haklı olmanın öne çıktığı bir düzen. Adaletin öne çıktığı, hakkaniyetin öne çıktığı, insanların yaratılışta eşitliğinin, ülkelerin de egemenlik ve eşitliğinin kabul edildiği bir sistemin kurulması lazım. Bunun için de gerçekten bazı mekanizmaların artık zorlanması ortadadır. Bunlardan en başında gelen de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin artık çalışmadığı, bu yapısıyla da dünyada en ufak bir problemi çözebilme yeteneğine sahip olmadığı aşikardır. Bir fikrin ortaya çıkabilmesi için uzun yıllar o fikrin oluşturulması lazım. Ben yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için, içinden geçtiğimiz dönemin bir hazırlık süreci olduğuna yürekten inanıyorum. Biz göreceğiz ya da görmeyeceğiz. Ama yakın bir dönemde dünya sisteminin bütünüyle değişeceğine insanlık şahit olacaktır.”Yeni bir dünya sisteminin kurulmasında Türkiye'nin öncü ülkelerden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, “Özellikle son yıllarda dünya ölçeğinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu üstün performans, Türkiye'ye ayrıcalıklı bir konum oluşturuyor. En başında Türkiye bu kadar büyük türbülansın yaşandığı bir coğrafyada çok şükür sulh ve selamet içerisinde, barış içerisinde bir istikrar adası olma özelliğini koruyor. Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları çerçevesinde de Türkiye bir taraftan da iç kaleyi tahkim etmek için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.Dünyanın içinden geçtiği dönemin yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için bir hazırlık süreci olduğu görüşünü paylaşan Kurtulmuş, yakın bir dönemde dünya sisteminin bütünüyle değişeceğini kaydetti.Kurtulmuş, 'Türkiye, bundan sonraki dünya sistemine ilişkin en etkili sözü söyleyecek ülkelerden birisidir. Acil bir küresel sistemin oluşması için şimdiye kadar olduğu gibi öncülük yapmaya devam edecektir ve bu öncülüğünü de daha yüksek sesle sürdürecektir. Türkiye'nin gücü, imkanları, potansiyeli arttıkça da sözünün de tesiri artacaktır.' diye konuştu.Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında 'Yasal düzenlemeler için ilk adım ne zaman atılacak?' sorusuna ise Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:“Bu çalışma sonrasında önemli bir şekilde neler yapılması gerektiğine ilişkin yol haritası, özellikle raporun 6. ve 7. bölümlerinde ortaya konuldu. Burada bu yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için bir kritik eşik tanımlandı. O kritik eşik de örgütün tamamıyla tasfiyesi ve silahların bırakılmasıyla ilgili devletin güvenlik birimlerinin tespit süreci. Dolayısıyla her şey kendi istikametinde yürüyor. Bu konuda evet, acele etmemiz lazım. Ama bu acele işlerimizi heyecanla, işlerimizi plansız bir şekilde yapmamızı gerektirmiyor. Burada karar alınmıştır. Bir yol haritası ortaya çıkmıştır. Bundan sonra hangi adımların atılacağıyla ilgili olarak da sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurumu bulunan siyasi partilerdedir. Siyasi partilerimizin kendi görüşlerini olgunlaştırması ve sonunda da öyle arzu ederiz ki partilerin ortak mutabakatıyla, aynen komisyon raporunda olduğu gibi bir yasal düzenleme teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gelmesi temin edilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak bu konuda kolaylaştırıcı, yol açıcı şekilde rolümüzü oynarız ama esas mesele şu anda sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi partilerinin gruplarının üzerindedir.”Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer alan önerilere ilişkin yasal düzenlemelerin ne zaman yapılacağına yönelik değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, 'Komisyon raporu bir yol haritası belirlemiştir. Gönlümüz arzu eder ki mümkün olan en kısa süre içerisinde bu işin tamamlanması ve artık Türkiye'nin bu kadar büyük çaba ve fedakarlıkla siyasetin ortaya koyduğu bu çabanın sonuçlanmasıdır. Şunu da söylemek isterim, siyaset bu kadar büyük sorumluluğu üzerine almış ve bunu da başarılı şekilde gerçekleştirmişken örgütün de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve başta mutabık kalınan silahların bırakılması sürecinin hızlandırılması en temel beklentimizdir.' dedi.Kurtulmuş, 'Partilerin ortak bir yasa önerisi olması durumunda siz bir inisiyatif almayı düşünüyor musunuz?' sorusuna, 'Önce partilerimiz bir çalışmalarını yapsınlar, tekliflerini ortaya koysunlar. Şu anda sorumluluk siyasi partilerin Meclis gruplarındadır.' yanıtını verdi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgesel istikrar ve barış arayışlarının devam ettiği bir dönemde, PAB Genel Kurul Toplantısı için İstanbul'a gelecek Azerbaycan ve Ermenistan'ın Meclis Başkanlarının katılımıyla üçlü bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ve Güney Kafkasya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesi sorulması üzerine, başından beri Güney Kafkasya'da bütün ülkelerin işbirliği içerisinde olabileceği bir düzenin kurulmasının mümkün olduğuna inandıklarını, son dönemlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı da fevkalade olumlu ve önemli bulduklarını vurguladı.Karabağ'ın işgalden kurtarılarak Azerbaycan toprağına dönüşmesi ile birlikte Güney Kafkasya'da yeni bir dengenin ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, 'Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasında hem parlamenter düzeyde hem siyasi düzeyde üçlü ilişkiler de olabilir. Başka ülkelerle ilişkilerimiz olduğu gibi. Ayrıca bunlar diğer Kafkas ülkelerine de genişletilebilir. Gelişmelerin olumlu seyrettiğini görüyoruz ve en kısa zamanda da inşallah Güney Kafkasya'nın tamamıyla bir barış iklimine dönmesini temenni ediyoruz.' ifadelerini kullandı.Soru üzerine Kurtulmuş, 16 Nisan Perşembe günü Dolmabahçe Sarayı'nda Meclis ve yabancı heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitapları olacağı bilgisini paylaştı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim için siyasi partilerle görüşmeler yaptığının hatırlatılmasının ardından, “Önümüzdeki günlerde sizinle de görüşeceğini söyledi. Size gelen bir görüşme talebi var mı? Önümüzdeki günlerde görüşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'den kendisine gelen bir görüşme talebinin bulunmadığını, randevu talebinde bulunan herkesle görüştüğünü söyledi. Kurtulmuş, 'Türkiye'nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı da ne zaman görüşme talep ederse görüşmemiz en doğal olandır.' dedi.Ara seçime ilişkin Kurtulmuş, 'İster meclis başkanı ister hangi pozisyonda olursak olalım bizim bağlı olduğumuz Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'dür. Bu çerçevede ara seçim ile ilgili Anayasa ve Meclis İçtüzüğü Meclis Başkanına bir inisiyatif bırakmamıştır. Her halükarda bir ara seçimin yapılabilmesi için Meclis Genel Kurulunun kararına ihtiyaç vardır. Bu oldukça açık bir konu. Bunun üzerinden herhangi bir siyasi tartışmanın da tarafı olmam.' diye konuştu.Kırım Tatar Sürgünü'nün 10 ülke tarafından soykırım olarak tanındığının hatırlatılmasının ardından TBMM'de bu sürgünün soykırım olarak görüşülmesinin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün insanlık tarihinin gördüğü en acımasız olaylardan biri olduğunu belirtti.Her vesileyle Kırım Tatarlarına karşı yapılmış olan bu sürgünü telin ettiklerini ve bütün uluslararası platformlarda da bunu dile getirdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının Kırım'ın haksız yere ilhakı olduğunu belirtti.Kırım'ın ilhakı ve ardından yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan ve Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Kırım'ın ilhakına ses çıkaramayan ya da çıkarmayan bazı Batılı ülkelerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinden yana bir tavır içerisinde olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Maalesef özellikle önceki Amerikan yönetimi bu savaşı Rusya'ya karşı Batı'nın konsolide edilmesi için bir fırsat olarak telakki etti. Olan masum insanlara, halklara oldu. Gözümüzün önünde, bitmeye çok yakın olan, neredeyse ön anlaşmasının yapıldığı, nihai anlaşmanın imzalanacağı bir barış anlaşması yapılamadı. Hala bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Tekrar her iki tarafın da onurlu bir şekilde kabul edebileceği bir barış anlaşması üzerine çalışılabilir ve o da yapılabilir. Yeter ki Ukrayna üzerinden birileri bir siyasi hesap üzerinde olmasın.'TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir soru üzerine, İstanbul'da düzenlenecek PAB Genel Kurul Toplantısına katılım için bugüne kadar İsrail'den herhangi bir kayıt yaptırılmadığını ancak İran'dan kayıt yaptıran bazı milletvekillerinin katılımını beklediklerini bildirdi.PAB Genel Kurul Toplantısında, İsrail Meclisinin Filistinli mahkumların idam edilmesini onaylayan 'idam yasasına' ilişkin neler yapılacağına yönelik soru üzerine Kurtulmuş, 'Genel Kurulun yapısına baktığınız zaman acil gündem maddesi olarak gündeme alınabilmesi için 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç var. Böyle bir yol bulunabilir mi, bilmiyorum. Ama her platformda biz bu konuyu gündeme getireceğiz. Bütün konuşmalarımda ifade edeceğim. Bütün ikili görüşmelerimizde, parlamenter arkadaşlarımız kendi komite toplantılarında bu konuyu mutlaka gündeme getirecek. Hiç şüphesiz bu idam yasası, PAB'ın resmi gündeminde olmasa bile ana gündem maddelerinden birisi olur.' sözlerini sarf etti.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporu ve bundan sonraki yasa hazırlama süreci hakkında sorulan bir soruya, 'Başlanan bir iş yarım kalmaz. İnşallah bu iş yarım kalmayacaktır. Türkiye, daha önce de terörün bitirilmesi, nihai olarak, dostluğun, barışın, kardeşliğin temin edilmesi konusunda çok inisiyatifler aldı ama bu inisiyatifler yarıda kaldığı için Türkiye uzun yıllar terörle uğraşmak mecburiyetinde kaldı, büyük toplumsal kırılmalara neden oldu. Bu mesele asla yarım kalmayacak. Yarım kalmamalıdır. Terör örgütü tamamıyla kendisini fes ettiğini ortaya koymalı, örgütün silahları bütünüyle teslim edilmeli bununla paralel olarak da raporumuzda ifade ettiğimiz gibi bu anlamda gerekli yasal düzenlemeler yapılması gerekir. Burada sorumluluk TBMM Genel Kurulunundur. Yasa çıkaracağız, hazırlığının nasıl yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı bütün bunların hepsi teferruattır. Ben bu konuda Meclis Başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu icra ediyorum, icra etmeye devam ederim.' ifadeleriyle cevap verdi.Kurtulmuş, 'ABD ve İsrail'e kim dur diyecek?' sorusu üzerine, İsrail'in saldırdığı ülkelere saldırmasını mümkün kılacak uluslararası bir gelişme yaşanmadığını vurguladı.İsrail'in bölgedeki çeşitli ülkelere saldırılar düzenlediğini anımsatan Kurtulmuş, 'Aklına esen her yere saldırıyor. Dünyanın başka başkentlerinde istemediği insanlara karşı suikast işleyerek devlet terörünü icra ediyor. Herhangi bir yasa, uluslararası teamül kabul ettiği yok. İsrail'in uluslararası sistem tarafından durdurulmasının bir yolu var, İsrail'in güçle ve yaptırımlarla engellenmesinden başka yol olmadığı görülüyor.' ifadelerini kullandı.Savaşın ABD için başka İsrail için başka anlamları olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 'Her ne kadar Haçlı siyonizmi bir ittifak içerisinde görünüyor olsalar da nihayetinde Amerika'nın esas hedefi, İran'ın kabiliyetlerini, imkanlarını azaltmak ve İran'ı terbiye etmektir. İsrail'in hedefi ise Amerika'dan farklı olarak Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı ele geçirmek ve buradaki insanların tamamını köleleştirmektir.' diye konuştu.Büyük Orta Doğu Projesi'nin iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, 'İsrail, geldiği noktada şöyle düşünüyor, hazır İslam dünyası ve bölge ülkeleri bu kadar bölük pörçükken, bu kadar dağılmışken, parçalanmışken, inisiyatifsiz bir hale gelmişken ve en büyük müttefiki olan ABD'nin de bir şekilde bütün ordularıyla bu coğrafyayı çekmeyi başarmışken, nihai vuruşunu gerçekleştirmek istiyor. Mesele budur.' dedi.Kurtulmuş, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiğini anlatarak, 'Bu zulüm mekanizması, bu bölge için büyük bir istikrarsızlık unsuru olan mekanizmanın mutlaka ve mutlaka durdurulması şarttır.' değerlendirmesinde bulundu.1967 savaşı öncesinde İsrail'in bugünkü sınırlarının gösterilmesi halinde dünyanın 'gülüp geçileceğini' vurgulayan Kurtulmuş, 'Dünyada resmi sınırı olmayan tek ülke İsrail'dir. Çünkü zihinlerindeki sınır Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafyayı kendi hakimiyetlerine alınmasıdır.' dedi.ABD'nin NATO'dan çekileceğine yönelik yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Kurtulmuş, 'Trump'ın ne söylediğinden ziyade ne yaptığına bakmak lazım. Bugün söylediği sözün karşılığında yarın ne söyleyeceğini bilmiyorum ki buna bir yorum getireyim. Pratik olarak çekilemez ama yarın NATO hakkında Trump'ın ne söyleyeceğinden emin misiniz? Dolayısıyla niye yorum yapıp sözümü tüketeyim?' şeklinde konuştu.Birçok ülke için Türkiye'nin, 'önemli bir ikili ilişki geliştirilmesi gereken ülke' statüsünde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, 'Türkiye'nin vazgeçilmez bir şekilde yükselişinin olduğu bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönem, Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağımız bir dönemdir. Bütün şartlar buraya doğru…. Türkiye'ye bir rol biçiyor. İnşallah bunu en iyi şekilde yerine getirebiliriz. Bu siyaset üstü bir meseledir. Bütün Türkiye'nin buna odaklanması lazım.' dedi.Kurtulmuş, Türkiye'nin çok sayıda platformda rolünün artacağını söyledi.Kurtulmuş, PAB'da ABD ve İsrail'i kınayan ortak bir bildirinin Türkiye tarafından gündeme getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine, 'Ortak bir metin çıkarılabilmesi için oy çokluğuyla geçmesi lazım. Onlara da bakacağız, bizim dışımızdaki gruplardan da destek alınabilinirse belli çalışmaları yönlendirebiliriz.' diye konuştu.Kurtulmuş, PAB'a Lübnan'dan katılım olacağını belirterek, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı'ndan talep olması halinde ise görüşme yapabileceğini aktardı.