Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! 14 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı.İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Şef Somer Sivrioğlu, Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi.Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.