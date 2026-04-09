Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye Geçti! Şahin Biba Seçildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler Başkan Vekilliği seçimine çevrilmişti. Yapılan seçimle birlikte Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti.Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde Başkan Vekilliği seçimi öncesi olaylar çıktı. CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş öncülüğünde belediye binasına gelen yaklaşık 200 kişilik grup, belediyenin arka otopark kapısının camını kırarak meclis salonuna çıkmak istedi. Çevik Kuvvet ve Polis ekipleri müdahale etti. Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Olaylar nedeniyle saat 11.00'de başlaması planlanan Başkan Vekilliği seçimi 1 saat gecikti. AK Parti ve MHP grubunun adayı Mimar Şahin Biba olurken, CHP ise aday çıkarmadı. CHP'li Meclis üyeleri de seçime katılmayınca, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 3 turda tamamlandı. 61 kişiden oluşan AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen seçimlerde Şahin Biba Başkan Vekili seçildi.