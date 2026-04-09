MSB'den Ateşkes Mesajı! 'Savaşta Geçici Ateşkes Tesis Edilmesinden Memnuniyet Duyuyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 40'ıncı gününde ilan edilen geçici ateşkes ile ilgili açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasında "Bölgemizde bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta geçici ateşkes tesis edilmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:Bölgemizde bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta geçici ateşkes tesis edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. İsrail'in, Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren saldırılarının da derhal durdurulmasını bekliyoruz.Ayrıca İsrail'in yöneticileri tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları kınıyor, Mescid-i Aksa'nın ibadete açılması ve Kudüs'te ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz.