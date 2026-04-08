İran Gazeteleri Ateşkesi Duyurdu! 'Kumarbaz Kaybetti'

ABD-İsrail, İran arasında süren çatışmalara 2 haftalık bir ara verildi.ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile 2 haftalık bir ateşkese varıldığını duyurdu.Ateşkesin duyurulmasının ardından İran halkı, sokaklara çıkarak kutlama yaptı.Rejime olan desteklerini sürdüren İran halkı, gece boyunca varılan ateşkesin sevincini yaşadı, ellerine bayraklarını alan sokaklara çıktı.İran halkı gece boyu kutlama yaparken yayımlanan gazetelerde de gündem, ateşkes oldu.İran'da yayımlanan bir gazete, Trump'ın fotoğrafına yer verdi ve 'kumarbaz' benzetmesi yaptı.Gazete manşetine şöyle yazdı;'ABD yenilgiyi kabul etti, kumarbaz Trump kaybetti.'İran Dışişleri Bakanı Arakçi ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada 'İran'a yönelik saldırılar durdurulursa, güçlü silahlı kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki hafta süreyle, teknik sınırlamalar gözetilerek ve İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanması halinde, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş mümkün olacaktır.' ifadesinde bulundu.ABD tarafından sunulan tüm planların reddedildiği belirtilen açıklamada Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde şu şekilde sıralandı:- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması- Direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi- Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi- Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi- İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması- Tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması