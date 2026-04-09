İsrail’in İran Planı çöktü! Netanyahu İçin Tarihi Hezimet

The Guardian gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıllardır hazırlığını yaptığı ve büyük hedeflerle başlattığı İran merkezli savaş, kırılgan bir ateşkesle sonuçlanırken İsrail açısından ciddi bir siyasi ve stratejik başarısızlığa dönüştü.ABD ile İran arasında varılan ateşkes, sahadaki çatışmaları durdurmuş gibi görünse de sürecin sonunda 'kazananın net olmadığı' bir tablo ortaya çıktı. Ancak değerlendirmelere göre bu tablonun en büyük kaybedeni Netanyahu oldu.Netanyahu'nun uzun süredir İran'a karşı yürüttüğü sert söylem, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı çıkışlar ve ABD yönetimleri üzerinde kurduğu savaş baskısı, bu süreçte somut bir başarıya dönüşmedi. İsrail'in savaşın kısa sürede sonuçlanacağı yönündeki öngörüleri de gerçekleşmedi.ABD istihbaratının, İran'da hükümet değişikliği beklentilerini 'gerçek dışı' olarak değerlendirmesi sahadaki tabloyla örtüştü. Savaş uzadı, hedefler ise yerinde kaldı.İddiaya göre Netanyahu, son ana kadar ABD Başkanı Donald Trump'ı ateşkese karşı ikna etmeye çalıştı. Ancak Washington yönetimi savaşta geri adım attı ve bazı kaynaklara göre İsrail'i karar sürecinin dışında bırakarak ateşkese yöneldi.İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, yaşananları 'ülke tarihinin en büyük siyasi felaketlerinden biri' olarak nitelendirdi. Lapid'e göre İsrail, kendi ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir süreçte masada bile yer alamadı.Savaşın sonunda İsrail'in ilan ettiği ana hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı. İran'da hükümet değişikliği olmadı, nükleer program durdurulamadı ve Tahran yönetimi zayıflatılamadı.Aksine, İran yönetimi ayakta kalarak en temel hedefini gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun gücünü koruduğu ve hatta süreçten güçlenerek çıktığı yorumları yapılıyor.Savaşın bir diğer önemli sonucu ise İsrail'in uluslararası imajının zarar görmesi oldu. Özellikle ABD kamuoyunda İsrail'e verilen desteğin son yılların en düşük seviyelerine indiği belirtiliyor.Seçim sürecine giren Netanyahu için tablo daha da kritik. Büyük bir zafer vaadiyle girilen savaşın ardından 'güvenlik tehditleri' ortadan kalkmadı, İran dosyası kapanmadı ve İsrail'in stratejik konumu güçlenmedi.Bu da Netanyahu'nun iç politikadaki konumunu ciddi şekilde zayıflattı.Habere göre İsrail, ABD'nin tam desteğini arkasına alarak yürüttüğü bu çapta bir savaş için 'nadir bir fırsat' yakalamıştı. Ancak bu fırsat, net bir kazanım elde edilemeden sona erdi.Ortaya çıkan tabloyu özetleyen yorum ise dikkat çekici:Netanyahu'nun yıllardır 'varoluşsal tehdit' olarak tanımladığı İran meselesi, bu savaşın ardından çözülmek bir yana, büyük ölçüde aynı şekilde varlığını sürdürüyor.