WhatsApp'tan Büyük Yenilik! Yeni Özellik Yolda

WhatsApp, kullanıcıların sesli ve görüntülü arama deneyimini iyileştirmek amacıyla uygulama içi gürültü engelleme özelliği geliştiriyor.Aktif olarak üzerinde çalışılan bu yenilik, uygulamanın Android için yayınlanan en son beta sürümünde tespit edildi.Yeni özellik, rüzgar, trafik veya kalabalık ortamların yarattığı arka plan gürültülerini otomatik olarak filtreleyerek sesin karşı tarafa daha iyi iletilmesini sağlıyor.Arama menüsüne eklenen ve varsayılan olarak aktif olan bu ayar, kullanıcılar tarafından istenildiği an kapatılabiliyor.Söz konusu özellik, şu anda kademeli olarak beta test kullanıcılarının erişimine açılıyor.Beta uygulamasındaki testlerin sorunsuz tamamlanması halinde, güncellemenin önümüzdeki haftalarda veya aylarda tüm Android kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.