Fiyatlarda Sert Düşüş Beklentisi! 10 Liranın Üzerinde İndirim

ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte petrol fiyatları, 28 Şubat'tan bu yana yükseliş grafiği sergiliyordu.Savaşın kaderi dünkü geçici ateşkesle birlikte değişti.ABD'nin yoğun tehditleri ve İran'ı kilitleyecek şekilde düzenleyeceği saldırıları açıklamasının ardından ateşkes müzakereleri sonuç verdi ve üç ülke geçici ateşkes ilan etti.Hürmüz Boğazı'nın açılıp petrol tedariği ve sevkiyatının başlayacak olması petrol fiyatlarında sert gerileme ortaya çıkardı.Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisi petrol fiyatlarını yüzde 10'dan fazla düşürdü.Malezyalı enerji devi Petronas, birimlerinden biri tarafından kiralamış tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şirketin Johor'daki rafinerisine doğru yol aldığını duyurdu.Bloomberg News'un haberine göre Petronas yaptığı açıklamada, 'Gemi Irak ham petrolüyle yüklü ve Pengerang'daki rafinerimize gidiyor.' ifadelerini kullandı.Şirket, Petronas'ın ticaret kolu Petco tarafından kiralanan tankerin şu anda Umman Körfezi'nde bulunduğunu belirtti.Gemi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni alan yedi Malezya tankerinden biri. Şirket, gemilerin İran'ın su yolundan geçen gemilere uyguladığı geçiş ücretine tabi olmayacağını da sözlerine ekledi.Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre gün içinde oluşacak veriler ışığında benzin ve motorine 10 liranın üzerinde indirim gelmesi bekleniyor.Eşel mobil sistemi nedeniyle gelen indirim motorinde tamamen uygulanabilirken, benzinde yüzde 75'i ÖTV'ye kalan kısmı olan yüzde 25'i indirim olarak pompa fiyatlarına yansıtılacak.İlk rakamların indirimi işaret ettiğine dikkat çeken sektör kaynakları, İtalya piyasasının açılmasıyla indirim oranının netleşeceğini belirttiler.Benzin: 63.25 TLMotorin: 85.29 TLLPG: 34.99 TLBenzin: 64.22 TLMotorin: 86.42 TLLPG: 34.87 TLBenzin: 64.50 TLMotorin: 86.70 TLLPG: 34.79 TL28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 75 dolardan 115 dolara kadar tırmandı. Kısa sürede yüzde 53 oranında değerlenen petrol nedeniyle akaryakıt fiyatları da arttı.Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.