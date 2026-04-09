Hüseyin Yüksek'ten Gündem Sarsan CHP Çıkışı! 'Önümüzdeki 50 Yıl İktidar Olamazlar'

Demokrasi ve Adalet Platformu Başkanı Hüseyin Yüksek, Türker Akıncı'nın sunduğu 'Daha Neler' programına konuk oldu. Yüksek, siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. CHP'nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısının aslında bir 'tarihi fırsat' olduğunu belirten Yüksek, bu kredinin belediye başkanları sayesinde tüketileceğini iddia etti.

'50 YILIN EN BÜYÜK FIRSATIYDI'



2009 yılı yerel seçimlerinde Dikmen Belediye Başkanlığı görevi, 2014-2017 yılları arasında İstanbul Çekmeköy Belediyesi Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuş bir isim olarak sistemin işleyiş hakimiyetini vurgulayan Hüseyin Yüksek, CHP'nin şu an içinde bulunduğu durumu 'fevkalade bir dönem' olarak nitelendirdi. Yüksek, partinin 50 yılda yakaladığı en büyük fırsatlardan bir tanesi olduğunu açıkladı:



'Kesinlikle ve orada aslında tarih itibariyle fevkalade bir dönem. Fevkalade bir süreç. Aslında bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar olmayla muhattap kılınmıştır. Tabii vücut bulmuştur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki 50 yılda yakaladığı en büyük fırsatlardan bir tanesidir.'





MİMAR OLARAK BELEDİYE BAŞKANLARINI İŞARET ETTİ



Türker Akıncı'nın bu durumu 'Büyük fırsat' olarak tanımlaması üzerine sözlerine devam eden Yüksek, önümüzdeki 50 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde iktidar olamayacağını savundu. 2024 yılında seçilen belediye başkanlarının performansının partiyi hem yerelde hem genelde bitireceğini öne süren Yüksek şöyle konuştu:

'Ben bundan sonraki önümüzdeki 50 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde iktidar olamayacağı kanaatindeyim ve bunun mimarı da 2024'te aday gösterdikleri, halkın da teveccühü buyurarak göreve getirdiği belediye başkanlarını sebep kılıyorum bunla ilgili.'





90'LI YILLAR HATIRLATMASI: 'TARİH İSTİKAMET ÇİZECEK'



Programda Türker Akıncı'nın 90'lı yıllardaki İSKİ skandalı ve sonrasında CHP'nin 30 yıl boyunca toparlanamaması hakkında Yüksek, CHP için kapıların tamamen kapandığını belirtti. Hüseyin Yüksek konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

'Ben de şimdi diyorum ki önümüzdeki 50 yılın Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yerelde hem de genelde iktidar olma şansı yok diyorum. Tarih hepimize bir istikamet çizecek ve yaşayan, hayatta kalan görecek.'