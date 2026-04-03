Akdeniz'de Görülmemiş Manzara! Kar 2 Metreyi Aştı

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de bu kış mevsimi yağışlı geçti. Mersin ve ilçe merkezleri yoğun yağmur yağışı alırken, 2 bin rakım ve üzeri ise son 10 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı. Her kış mevsiminde Mersin Erdemli ile Karaman Ayrancı yolu tedbir amaçlı kapatılırken 1 Nisan'da açılarak vatandaşların hizmetine sunuluyordu.Bu kış mevsiminde kar yağışı yoğun olunca 1 Nisan'da yol açılamadı. Özellikle Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 200 rakımda Toroslarda bulunan Karataş mevkiinde 2 metreyi aşan kar kütleleri dikkat çekti. Karayolları ekiplerinin yoğun mesai harcayarak yolu açma çalışmaları gün boyu aralıksız sürerken, ortaya çıkan manzara bu kış mevsiminde yağan karı gözler önüne serdi.Bölgeye yakın yerlerden Güzeloluk Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Doğan, 'Burası Mersin Erdemli Ayrancı yolu üzeri Karataş Gediği mevkii. Görüyorsunuz her taraf kar. 2,5-3 metre civarında kar var. Mersin bu zamana kadar böyle bir kar görmediydi. Bu sene çok aşırı kar yağışı oldu ve şu anda da buna bereket diyoruz. Yaz ayında suya dönecek, ekmek olacak, aş olacak vatandaşlara geri dönüşü olacak' dedi.Her yıl aynı bölgeye bu tarihlerde geldiğini anlatan Doğan, 'Geçen yıl ben bundan 15 gün öncesinde geldiğimde burada yarım metre kar vardı. Bu sene 2,5-3 metre civarlarında kar var. Tünel halinde olunca biraz da insan ürperiyor, çekiniyor 'ilerisi nasıl, kalır mıyız bir yerde tıkanıp yolda kalır mıyız' diye korkuyor' şeklinde konuştu.Karayolları ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yaptığına değinen Doğan, 'Erdemli'yi İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan bir yol burası. Vatandaşlar yazın sürekli kullanır. Yaklaşık 15 Nisan'a açılabilir. Resmi açılışı yapılıncaya kadar kimse bu yolu kullanmasın diyoruz' ifadelerini kullandı.Öte yandan, sahada soğuk, sis ve zaman zaman yağışlı havaya rağmen ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü, 15 Nisan'a kadar yolun tamamen açılmasının planlandığı öğrenildi.