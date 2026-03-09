Şimşek’ten Küresel Belirsizlik Mesajı! 'Gerekli Tedbirleri Alıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, geçmiş tecrübelerin bu tür şokların kalıcı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada küresel ekonomide belirsizliklerin yüksek seyrettiğine ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandığına dikkat çekti. Bu tür gelişmelerin geçici olabileceğine işaret ederken geçmiş tecrübelerin, benzer şokların kalıcı olmadığını gösterdiğini ifade etti.Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalara da değinen Şimşek, mevcut hareketlerin geçici olabileceğine yönelik sinyaller bulunduğunu belirtti.Temelleri güçlü ekonomilerin hızlı şekilde dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Bakan:'Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor' ,ifadelerini kullandı.