Apple’ın Sır Gibi Sakladığı iPhone Fold Tasarımı Sızdırıldı!

iPhone Fold yani bildiğimiz adıyla Katlanabilir iPhone, nihayet somut bir şekle bürünmeye başlıyor. Apple'ın “asla acele etmeyiz, en iyisini yaparız” felsefesiyle uzun süredir üzerinde çalıştığı ve teknoloji kulislerinde şimdilik iPhone Fold olarak anılan modele ait olduğu iddia edilen ilk 3D CAD render dosyaları internete sızdırıldı.Güvenilir Apple sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson tarafından X üzerinden paylaşılan bu görüntüler, Apple'ın katlanabilir akıllı telefon pazarına nasıl bir donanımsal giriş yapacağına dair bugüne kadarki en net ipuçlarını barındırıyor.Sızdırılan 3D CAD dosyalarına yakından baktığımızda, Apple'ın rakiplerinden oldukça farklı ve kendine has bir tasarım dili benimsediğini görüyoruz. Cihazın arka yüzeyinde, tıpkı bu yıl tanıtılması beklenen ultra ince ‘iPhone Air' modelindeki gibi kasadan dışarı doğru hafifçe yükselen bir kamera adası (plateau) bulunuyor.Ancak iPhone Air'deki tek lensli yapının aksine, iPhone Fold'da yan yana konumlandırılmış çift kamera kurulumu dikkat çekiyor. Apple'ın katlanabilir form faktöründe kalınlığı minimumda tutmak adına üçlü kamera modülünden (ve muhtemelen telefoto lensten) feragat ettiği görülüyor.Tasarımın en çarpıcı detaylarından biri ise kasa yapısındaki asimetrik hatlar. Cihazın iki köşesi Apple'ın klasikleşmiş yuvarlak (kavisli) hatlarına sahipken, ekranların birleştiği menteşenin yer aldığı diğer iki köşe tamamen düz ve köşeli (kare) bir yapıda tasarlanmış. Bu düzleştirilmiş kenar tasarımı, hem katlandığında kusursuz bir kapanış sağlamak hem de katlanma mekanizmasını çok daha pürüzsüz bir şekilde kasaya entegre etmek için geliştirilen mühendislik harikası bir menteşe sistemine işaret ediyor.Cihazın açık (tablet formunda) halini gösteren şemalarda da önemli detaylar gizli. İç ekranın sol üst köşesinde, ön kamera için ayrılmış küçük bir nokta (delikli ekran tasarımı) göze çarpıyor.Bu durum, Apple'ın en azından katlanabilir modelin devasa iç ekranında Face ID çentiği veya Dynamic Island yerine daha minimalist bir kamera çözümüne yönelebileceğini gösteriyor. Dış ekran tarafında ise kapalı konumdayken cihazın tam teşekküllü bir akıllı telefon deneyimi sunmaya devam edeceği ve piyasadaki mevcut katlanabilir rakiplerine kıyasla çok daha geniş bir en-boy oranına sahip olacağı anlaşılıyor.Sektörün içinden gelen bilgilere göre, aksesuar ve kılıf üreticileri için hayati önem taşıyan CAD dosyalarının yılın bu döneminde sızdırılması oldukça olağan bir durum ve cihazın seri üretim bandına doğru hızla ilerlediğini kanıtlıyor. Son dönemdeki pazar raporları ve analist beklentilerine göre Apple, ilk katlanabilir telefonunu bu yılın sonbaharında, merakla beklenen iPhone 18 serisiyle birlikte sahneye çıkaracak.Katlanabilir teknolojinin getirdiği yüksek Ar-Ge maliyetleri, ultra ince cam (UTG) paneller ve devasa batarya gereksinimleri göz önüne alındığında, iPhone Fold'un 2.000 dolar barajını aşarak Apple tarihinin en pahalı akıllı telefonu olması bekleniyor. Yıllardır süren bekleyişin ardından Apple'ın bu pazara nasıl bir “devrim” getireceğini görmek için artık önümüzde sadece birkaç ay var.