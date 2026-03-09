Google’dan Yeni İşletim Sistemi: Aluminium OS

Yıllardır teknoloji kulislerinde fısıltı halinde dolaşan, masaüstü ve mobil dünyanın sınırlarını ortadan kaldıracak o büyük Google projesi nihayet resmiyet kazanıyor. Akıllı telefon pazarını domine eden Android ile eğitim ve kurumsal tarafta güçlü bir kaleye dönüşen ChromeOS'un güçlerini birleştireceği yepyeni işletim sistemi Aluminium OS, teknoloji dünyasında kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor.Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2026, bu tarihi birleşmenin ilk resmi sinyallerine sahne oldu. Android Authority ekibinin Google Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat ile gerçekleştirdiği görüşme, aylardır süren spekülasyonlara son noktayı koydu. Samat, yöneltilen “Aluminium OS işletim sistemi 2026'da çıkacak mı?” şeklindeki doğrudan soruya, “Evet, bu yılın sonları için çok heyecanlıyım.” yanıtını verdi. Bu açıklama, Google'ın uzun zamandır kapalı kapılar ardında geliştirdiği devasa ekosistem projesinin artık vitrine çıkmaya hazır olduğunu ve yıl bitmeden ilk büyük gösterimin yapılacağını kanıtlıyor.Ancak teknoloji devinin bu devrimsel adımı bir gecede son kullanıcıya ulaşmayacak. Şirketin devam eden arama odaklı antitröst (tekelcilik) davaları sırasında ortaya çıkan şirket içi belgeler, Aluminium OS'un yol haritasını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Belgelere göre, 2026'nın son çeyreğinde yapılacak görkemli tanıtımın ardından, işletim sistemi ilk etapta sadece belirli donanım partnerlerinin ve test uzmanlarının kullanımına sunulacak.Google'ın bu “kapalı beta” sürecini oldukça uzun ve titiz tutması planlanıyor. İşletim sisteminin hatalardan arındırılıp, stabil bir yapıda son kullanıcıyla buluşacağı genel ve geniş çaplı çıkışının ise 2028 yılından önce gerçekleşmesi beklenmiyor.Bu radikal değişim, akıllara hemen milyonlarca Chromebook kullanıcısının ve bu cihazları yoğun olarak kullanan eğitim kurumlarının akıbetini getiriyor. Gelen sızıntılar, Google'ın bu devasa geçişi oldukça yumuşak ve kademeli bir şekilde yöneteceğini gösteriyor. Mevcut ChromeOS ekosisteminin aniden fişi çekilmeyecek. Planlamalara göre ChromeOS, en az 2034 yılına kadar resmi destek almaya, güvenlik güncellemeleri ve yamalarla hayatta tutulmaya devam edecek. Bu durum, hem kurumsal şirketlere hem de okullara yeni işletim sistemine adapte olabilmeleri için 10 yıla yakın oldukça uzun bir geçiş süresi tanıyor.Peki Google neden yılların oturtulmuş iki dev sistemini birleştiriyor? Apple'ın mobil cihazları ile Mac bilgisayarları arasında kurduğu ve kullanıcıları kendi ekosistemine bağlayan kusursuz entegrasyonu, Google'ın bu konudaki en büyük motivasyonu. Şirket, Android'in mobil dünyadaki inanılmaz esnekliğini ve uygulama kütüphanesini, masaüstü sınıfı üretkenlikle tek bir potada eritmek istiyor. Aluminium OS tam anlamıyla hayata geçtiğinde, uygulama geliştiricileri iki farklı platform için ayrı ayrı efor sarf etmek yerine, tek bir kod tabanıyla hem telefonlara hem de bilgisayarlara hitap edebilecek.