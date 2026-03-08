Siyonistler İsrail'den Kaçıyor!

İsrail-ABD-İran üçgeninde patlak veren savaş, dokuzuncu gününde karşılıklı misilleme saldırılarıyla şiddetini artırıyor.Bölgeden gelen son bilgilere göre, çatışmaların ortasında kalan binlerce turist ve yabancı uyruklu vatandaş için tahliye koridoru açıldı. İsrailli Channel 14 tarafından duyurulan haberde, Ben Gurion Havalimanı'nda yoğun bir hareketliliğin yaşandığı ve uçuşların başladığı bildirildi.Operasyon kapsamında, savaşın başlangıcından bu yana ülkede mahsur kalan binlerce kişi için New York, Atina ve Larnaka gibi stratejik noktalara onlarca sefer planlandı. Her bir uçuşta ortalama 70 yolcunun taşınması öngörülürken, bu merkezlerin yolcular için dünyaya açılan birer 'güvenli kapı' olması hedefleniyor. Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki bu duraklara ulaşan yolcular, buradan diğer ticari seferlerle ülkelerine dönebilecek.Ülkeden ayrılmak isteyenleri bekleyen en büyük sürpriz ise fahiş bilet fiyatları oldu. Güvenlik ve sigorta maliyetlerinin tavan yapmasıyla birlikte, tek yön uçuş fiyatları ortalama 400 ile 500 dolar bandına yükseldi. Havacılık sektörü temsilcileri, sınırlı uçuş sayısı ve yoğun talep nedeniyle fiyatların bu seviyelere ulaştığını belirtirken, imkanı olanlar güvenli bölgeye geçmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.Süreç, 28 Şubat tarihinde İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarla tırmanmıştı. İran'ın; Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef almasıyla genişleyen savaşta bilanço ağırlaşıyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda bugüne kadar 926 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ölenler arasında üst düzey yetkililerin de bulunduğu belirtiliyor.