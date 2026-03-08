İran Yeni Lideri Seçti! İsmi Gizli...

İran haber ajansında yer alan bir habere göre, İran'ın kıdemli din adamlarından biri olan Ayetullah Muhammad Mehdi Mirbakeri, İran Uzmanlar Meclisi'nin, '28 Şubat Cumartesi günü ABD ve İsrail saldırısında öldürülen Hamaney'in yerine geçecek kişi hakkında neredeyse karar aşamasına geldiğini' bildirdi.Mirbakeri, 'çoğunluk kararının alındığını ancak bazı prosedürel engellerin çözülmesi gerektiğini ifade ettiğini' aktardı.Daha sonra Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini lider seçimini tamamladığı ancak ismin henüz açıklanmayacağı öğrenildi.İran'ın ISNA haber ajansına göre, seçim sürecinde yer alan ve Huzistan eyaletini temsil eden Uzmanlar Meclisi üyesi Muhsin Heydari 'Uzmanlar Meclisi üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanan en uygun aday belirlendi' dedi.Mirbakeri'nin ise Fars haber ajansının yayımladığı videoda 'Çoğunluğun görüşünü yansıtan kesin bir kanaate varıldı' ifadelerini kullandığı öğrenildi.İsrail Ordusu, Hamaney'in halefenin seçilmesi sürecini yakından takip ettiklerini açıklayarak, 'İsrail, halef adaylarını ve bu atamayı gerçekleştirmeye çalışanları anbean takip etmektedir. Şunu açıkça belirtmek isteriz ki, bu süreçte rol alan her isim bizim için meşru bir hedeftir' açıklamasını yaptı.