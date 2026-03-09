İran’a 'Uranyum' Operasyonu Masada! ABD Ve İsrail’den Baskın Planı

İran'a yönelik hava saldırılarını sürdüren ABD ve İsrail, gözünü uranyum stoklarına dikti.Axios'un iddiasına göre, nükleer tesislerdeki uranyumu güvence altına almak için özel eğitimli askerlerin devreye girmesi an meselesi.Konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakmayan Başkan Trump'ın yeşil ışık yaktığı bu hamle, İran nükleer programına indirilecek en ağır darbe olarak nitelendiriliyor.Amaç, Tahran'ın elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 450 kilogram uranyumu ele geçirmek.ABD Başkanı Donald Trump'a bu iddia soruldu. Trump, 'göreceğiz, bunu daha konuşmadık' yanıtını verdi.Trump, “Uranyumun henüz peşine düşmedik. Ama bunu daha sonra yapabiliriz. Şu anda yapmayacağız. Belki daha sonra yaparız.” diye konuştu.Trump, 'Hangi koşullarda kara birlikleri göndereceksiniz?' sorusuna da 'çok iyi bir neden varsa olabilir' dedi.Ancak Axios'un haberinde söz edilen şey geniş kapsamlı bir kara harekâtı değil. Daha çok, sınırlı sayıda özel kuvvet askerinin uranyumun bulunduğu tesis ya da tesislere yönelik gerçekleştireceği nokta operasyonundan bahsediliyor.Haberde, operasyonun Amerikalı mı yoksa İsrailli askerler tarafından mı yapılacağı, ya da iki ülkenin ortak bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.Bununla birlikte her iki ülkenin de İran ordusunun operasyona katılacak askerlere ciddi bir tehdit oluşturmayacağı yönünde değerlendirme yaptığı belirtiliyor.Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, iki seçenek olduğunu söyledi. ilki, uranyum stoğunun İran dışına çıkartılması.İkincisi ise bulunduğu yerde seyreltilmesi.İkinci seçenek için operasyona, muhtemelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan nükleer bilimcilerin de katılması gerekiyor.Amerikalı yetkili yanıt bekleyen iki soru olduğuna dikkat çekti. Öncelikle uranyum stoğunun nerede olduğunun bilinmesi gerekiyor. İkincisi soru ise nasıl alınacağı ve muhafaza edileceği.Amerikalı ve İsrailli yetkililere göre stoğun büyük bölümü İsfahan'daki tesisin yeraltı tünellerinde, geri kalanı ise Fordo ve Natanz'da bulunuyor.Uranyumun, zenginleştirme oranının birkaç hafta içinde silah yapılabilecek seviye olan yüzde 90'a çıkarılabileceği belirtiliyor.450 kilogram uranyumla 11 nükleer bomba yapılabiliyor.Axios, Amerikan Yönetimi içinde, İran'ın Hark Adası'nın ele geçirilmesinin de tartışıldığını iddia etti. Buşehr Limanı'ndan 55 kilometre uzaklıktaki ada, İran'ın ham petrolünün yüzde 90'ının ihraç edildiği terminal.