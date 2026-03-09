Petrol İçin Dünyayı Ateşe Attılar! ABD Ve İsrail'in Maskesi Düştü

Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı Tahran'ın da misillemelerle cevap verdiği savaş 10. gününe girdi. ABD-İsrail'in saldırılarında özellikle sivil yerleşim birimleri ve altyapı hedef alınırken hem yıkım hem de sivil kayıplar her geçen gün artıyor. İran'ın birçok kentinde patlamalar yaşanırken özellikler petrol depoları ve yakıt tesisleri bombardımanların hedefi haline geldi.İsrail savaş uçaklarının İran'ın başkenti Tahran ve Kerec'deki petrol depolarını vurması sonucu gökyüzünü yoğun duman bulutları kapladı. Yangınlar saatlerce sürdü. İsrail ise benzer saldırıları şiddetlendirerek sürdürecekleri tehdidinde bulundu. Karşılıklı tehditler sürerken savaş her geçen gün daha da yayılıyor.İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında çoğu sivil altyapı, konutlar ve kamu tesisleri olmak üzere yaklaşık 10 bin sivil birim hedef alındığını kaydetti. Saldırılarda 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33'ünün yaralandığı aktarıldı. Saldırılarda şimdiye kadar 300'ü çocuk olmak üzere 1332 sivil yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı.İran Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, ABD ve İsrail'in saldırılarında İsfahan'da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Genel olarak 'tarımsal faaliyetler' için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliği tespit edilmedi.ABD-İsrail- İran savaşı yoğun bir şekilde sürerken tarafların tehdit açıklamaları da sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.Naini, 'Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini beklediler. Hesaplarında tamamen başarısız oldular' dedi.İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'a yoğun saldırıları sürüyor. Güney Lübnan'daki Sir el Gharbiyeh kasabasını hedef alan hava saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Bölgede büyük yıkım meydana geldiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Birçok bölgede binalar hedef alındı.Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıkladı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından ilk kez İran'da bir hedefi vurduğu iddia edildi. İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, BAE güçlerinin İran'daki bir su arıtma tesisini hedef aldığı öne sürüldü. Saldırının Tahran yönetimine bir mesaj niteliğinde olduğuna işaret edilen haberde, İran'ın Körfez ülkesini hedef almayı sürdürmesi durumunda BAE'nin sınırlı da olsa saldırılara katılma durumunun ortaya çıkabileceği iddiası yer aldı.