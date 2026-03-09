Milyonları İlgilendiriyor! Devletten Çalışan Annelere Destek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü geride kalırken, Türkiye'de kadınların hem annelik sorumluluklarını yerine getirebilmesi hem de çalışma hayatında yer almaya devam edebilmesi için devlet yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Hazırlanan yeni stratejiyle kadınların çocuk sahibi olduktan sonra da kariyerlerinden kopmadan iş hayatında kalmaları hedefleniyor.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Nüfus Politikaları Kurulu'na sunulan bir araştırma, son 10 yıl içinde doğum yapan yaklaşık 2 milyon kadının çalışma hayatındaki durumunu ortaya koydu. Araştırmaya göre doğum yapan her iki kadından biri bir yıl içinde işini bırakıyor.Doğumdan sonraki ilk altı ayda kadınların yüzde 39,9'u çalışma hayatından ayrılıyor. Yani doğum yapan her 100 kadından yaklaşık 40'ı işini bırakıyor.Araştırma sonuçlarına göre doğumdan sonraki 36 aylık süreçte işi bırakan kadınların oranı yüzde 72,8'e yükseliyor. Bu oran 24 ay sonunda yüzde 68,1, 12 ay sonunda ise yüzde 56,5 olarak ölçüldü. Doğum sonrası işini bırakan kadınların ortalama yaşı 30,73 olarak belirlendi. Kadınların işten ayrılmasında en önemli nedenler ise çocuk bakımının maliyeti ve düşük ücretler olarak öne çıkıyor.Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36,8 seviyesinde bulunuyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların iş hayatına katılımı da artıyor.Lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 38,5 olurken üniversite mezunu kadınlarda bu oran yüzde 68,7'ye ulaşıyor. Aynı yaş grubundaki kadınların istihdam oranı ise yüzde 32,5 olarak kaydedildi. Kadınların yarı zamanlı çalışma oranı yüzde 18,3 olurken, hanesinde 3 yaşından küçük çocuğu bulunan 25-49 yaş aralığındaki kadınların istihdam oranı yüzde 26,9 olarak ölçüldü.Üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarında görev yapan kadınların oranı ise yüzde 21,5 olarak açıklandı.Doğum oranlarını artırmayı hedefleyen hükümet, yeni yasal düzenlemeleri Ramazan Bayramı'nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarak yasalaştırmayı planlıyor.Yeni düzenlemeye göre, ister kamu çalışanı ister özel sektör çalışanı olsun, mevcutta 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Eklenen 8 haftalık süre doğum sonrası izin dönemine dahil edilecek. Ayrıca kadın çalışanlar doğuma iki hafta kalana kadar çalışmaya devam edebilecek.Babalık izni de artırılacak. Buna göre eşinin doğum yapması durumunda çalışanlara verilen babalık izni 5 günden 10 güne çıkarılacak. Bu hak koruyucu aileler için de geçerli olacak. Ayrıca kadın konukevlerinde kalan ve yeterli geliri bulunmayan kadınlara ve çocuklarına harçlık verilmesi de planlanıyor.Çalışan annelere doğum izni süresince, son bir yıldaki kazançları dikkate alınarak iş göremezlik ödeneği veriliyor. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte bu ödemelerin tutarı da artacak.Bugüne kadar 112 gün üzerinden hesaplanan ve yaklaşık 82 bin 208 TL olan annelik ödeneği, yeni düzenlemeyle 168 gün üzerinden hesaplanacak. Böylece en az 123 bin 312 TL ödeme yapılması planlanıyor.Geliri daha yüksek olan anneler için ödeme miktarı da artacak. Örneğin aylık geliri 40 bin TL olan bir anneye yaklaşık 149 bin 333 TL, 50 bin TL kazanan bir anneye 186 bin 667 TL, 70 bin TL kazanan bir anneye 261 bin 333 TL ve 90 bin TL maaşı olan bir anneye yaklaşık 336 bin TL ödeme yapılabilecek.Doğum izni sırasında işten çıkarılan kadın çalışanların da yasal hakları bulunuyor. Eğer çalışan, tazminatsız fesih gerektiren bir durum nedeniyle işten çıkarılmamışsa ve en az bir yıllık kıdemi varsa kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.Ayrıca kıdem süresine bağlı olarak 2 ila 8 haftalık brüt ücret tutarında ihbar tazminatı da talep edilebiliyor. Kadın çalışanlar işten çıkarılmaları halinde bir ay içinde işe iade davası açma hakkına sahip. Eşit davranma ilkesinin ihlal edilmesi durumunda ise dört aylık ücret tutarında tazminat talep edilebiliyor.1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL destek veriliyor. İkinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılıyor.İki ve daha fazla çocuk için düzenli ödeme yapılan çocuk sayısı 510 bin 924'e ulaştı. Bugüne kadar doğum yardımından yararlanan kadın sayısı 859 bin 775 olarak açıklandı. Toplamda yapılan ödeme ise 12 milyar 77 milyon TL'ye ulaştı.Doğum yardımı başvuruları e-Devlet sistemi ile “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.Hükümet, sanayi, teknoloji, girişimcilik ve bilimsel araştırma gibi birçok alanda kadınların istihdama katılımını artırmayı hedefleyen yeni projeler hazırlıyor. Türkiye genelinde kadın ve genç istihdamını destekleyecek bölgesel kalkınma programları hayata geçirilecek.Kadın girişimciler için eğitimler, mentorluk programları ve iş birliği platformları oluşturulacak. Ayrıca yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlara yönelik mentor ağları, hızlandırıcı programlar, mikro kredi imkanları ve prototip geliştirme hibeleri de sağlanacak.İstersen bu metni daha profesyonel bir gazete haberi formatına, SEO uyumlu internet haberi formatına ya da daha kısa bir haber metnine de dönüştürebilirim.