Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesibulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 11°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 7°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve az bulutluÇok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CÇok bulutluKARS °C, -1°CÇok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı bulutluVAN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu