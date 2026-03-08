Epic Games Eski Çalışanına Dava Açtı!

Epic Games, popüler battle royale oyunu Fortnite için planlanan gizli işbirliklerini sızdırdığı iddiasıyla eski bir çalışanına resmi olarak dava açtı. AdiraFN ve AdiraFNInfo isimleriyle tanınan ve asıl adı Hayden Cohen olan bu eski yapımcı, henüz duyurulmamış birçok oyun içi etkinliği sosyal medya üzerinden milyonlarca kişiye yaymakla suçlanıyor. Bu dava ile birlikte, son aylarda internete düşen ve büyük heyecan yaratan pek çok Fortnite sızıntısının aslında tamamen gerçek olduğu da bir nevi doğrulanmış oluyor.Yıllardır Fortnite hakkında çeşitli iddialar ve sızıntılar ortaya atılsa da bunların büyük bir kısmı oyun dosyalarını inceleyen veri madencileri tarafından bulunuyor. Ancak Hayden Cohen vakası çok daha farklı bir boyuta sahip. Kuzey Carolina federal mahkemesine sunulan dava dosyasına göre Cohen, Epic Games projelerinde yardımcı yapımcı olarak görev alan ve doğrudan kamuya açık olmayan bilgilere erişimi olan bir personeldi. Geliştirici, eski çalışanının 11 Eylül 2025 tarihinde gizlilik sözleşmesi imzaladığını ancak sadece haftalar sonra bu sözleşmeyi ihlal ederek gizli partner bilgilerini X ve Discord platformlarında sızdırmaya başladığını belirtiyor.Dava dosyasında öne çıkan en dikkat çekici örneklerden biri, AdiraFN hesabının 6 Ocak tarihinde South Park ortaklığını tüm detaylarıyla paylaşması oldu. Bu devasa etkinlik sadece 2 gün sonra resmi olarak duyurulmuştu. Benzer şekilde Solo Leveling işbirliği de yine aynı hesap tarafından aylar öncesinden ifşa edilmişti. Yapımcı stüdyo, bu tür yetkisiz sızıntıların, fikri mülkiyet hakları Fortnite içinde yer alan partnerlerle olan ilişkilerine ciddi zararlar verdiğini ve oyuncu etkileşimini artırmak için özenle planlanan pazarlama stratejilerini altüst ettiğini savunuyor.Eski çalışanın hesapları şubat ayının sonlarında aniden kapatılmadan hemen önce, henüz resmi olarak doğrulanmamış ancak bu davanın ardından gerçeklik payı çok yüksek olan bazı devasa işbirlikleri de sızdırılmıştı. Epic Games tarafından doğrulanması beklenen ve AdiraFN tarafından ifşa edilen o popüler markalar şu şekilde sıralanıyor:Ben 10Game of ThronesKingdom HeartsMasters of the UniverseMinecraftPEAKSonic the HedgehogGeliştirici ekip şimdi eski çalışanını ticari sırların kötüye kullanılması, haksız rekabet ve sözleşme ihlali gibi çok sayıda ağır suçlamayla mahkemeye veriyor. Stüdyo, maddi tazminatın yanı sıra yasal masrafların karşılanmasını ve gizli bilgilerin daha fazla ifşa edilmesini önleyecek kesin bir mahkeme emri talep ediyor. Hypex ve Shiina gibi popüler veri madencileri içerikleri yalnızca yayınlanmış oyun dosyalarından çıkardıkları için herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmazken, içeriden doğrudan bilgi çalan bir çalışanın bu hamlesi oyun endüstrisinde büyük bir yankı uyandırdı.