YouTube Eski Özelliği Geri Getiriyor! O Özellik Artık Geri Geldi

YouTube yeni bir özellikle tekrar mesajlaşma işine giriyor. Platform artık kullanıcıların birbirine doğrudan mesaj göndermesine izin veriyor. Şirket bu özelliği ilk kez Kasım 2025'te test etmeye başladı. Ancak test oldukça sınırlıydı. Sadece İrlanda ve Polonya'daki bazı kullanıcılar erişebildi.3 Mart 2026'da YouTube yeni bir güncelleme paylaştı. Şirket özelliğin Avrupa'da daha fazla ülkeye açıldığını duyurdu. Toplam sayı şimdi 31 ülkeye ulaştı.Yeni mesaj sistemi artık birçok Avrupa ülkesinde kullanılabiliyor. Avusturya, Belçika, Almanya, Yunanistan, Fransa ve İtalya bu ülkeler arasında yer alıyor.Liste bunlarla sınırlı değil. Ancak YouTube henüz Amerika kıtasındaki kullanıcılar için bir tarih açıklamadı.Özelliği kullanmak için bazı şartlar var. Öncelikle kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunu doğrulaması gerekiyor.Google bunun için yapay zekâ destekli bir yaş doğrulama sistemi kullanıyor. Sistem bazı durumlarda izleme alışkanlıklarını da analiz ediyor.Ayrıca kullanıcıların bir YouTube hesabına sahip olması gerekiyor. Hesaba giriş yapmadan mesaj özelliği çalışmıyor.YouTube bu özelliği tek bir amaç için geliştirdi. Videoları arkadaşlarla daha kolay paylaşmak.Kullanıcılar artık bir videoyu link kopyalamadan direkt mesajla gönderebilecek.YouTube bu özelliği YouTube Premium ya da YouTube Premium Lite aboneliğine bağlamadı.Bu yüzden özellik açılan ülkelerdeki tüm uygun kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.