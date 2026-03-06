APP Plakalı Araç Şahiplerine Şok!

Standart dışı plakaların yasak olduğu Türkiye'de APP plaka kullanarak trafikten men cezası alabilirsiniz. Sahte plaka kullananlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.Türkiye'de araç sahipleri, otomobillerinde orijinal plakalarını kullanmak yerine daha estetik kabartılı harflerle bir plaka kullanmak modasına kapıldı.Türkiye'de Avrupa Pres Plaka (APP) kullanımı, Karayolları Trafik Kanunu'na göre yasak.APP plaka kullananlara ağır cezalar var.Standart dışı, kalın veya farklı karakterli bu plakalar muayeneden geçemiyor.2026 yılı itibarıyla APP plakaya 280 bin liraya kadar ceza kesiliyor.Ayrıca APP plaka kullanmanın 30 gün trafikten men cezası da bulunuyor.Sahte ve yasa dışı olarak temin edilen kalın karakterli APP plakalara ceza kesiliyor. APP plakaları değiştirmek için uzun uğraşlar gerekiyor. Önce emniyete gidilip plakanın kayıp olduğu belirtilip yeni harf ve sayı grubundan plaka istenip, noterde ruhsat bastırılıp ardından plakaların basılması gerekiyor.Trafik sigorta, kasko ve varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortasında da değişiklik yaşanıyor. Bunun yanında birçok değişikliğin de anında yapılması gerekiyor.Milyonlarca araç sahibi plakalarını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılmış ve APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.İlk cezada 140 bin lira, ikinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor.Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.204'üncü madde 'Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' olarak yer alıyor.APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor.Ancak elinde orijinal plakası olmayanları sancılı süreç bekliyor.Öncelikle ilgili emniyet biriminin trafik şubesine gidilerek plakaların kayıp olduğunun bildirilmesi gerekiyor. Ardından trafik şubeden temin edilen evrakla notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsatın basılması ve yeni harf, rakamlardan oluşan plakanın atanması gerekiyor. Ayrıca noter yeni harf ve seriden plaka basımı için evrak oluşturuyor.Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek uzun sıralar beklenip yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor.Plaka ve ruhsat tamamen değiştiği ve aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Bunlar için ücret oluşmasa da iş yükü ve evrak prosedürleri gerçekleştiği için zaman ayrılması gerekiyor.Köprü, otoyol gibi hizmetlerden yararlanmak için Hızlı Geçiş Sistemi etiketi olan araçlarda plaka değişikliğinin bildirilmesi gerekiyor.UTTS, plakaya tanımlı olduğu için plakanın değişmesiyle birlikte UTTS sistemlerinde değişiklik yapılması gerekecek.Genellikle şirket araçlarında olan taşıt tanıma sistemleriyle akaryakıt alımlarında da plaka değiştiği için işlem yapılması ve yeni plakanın sistemlere güncel olarak eklenmesi gerekecek.Bazı site veya abonelikli otoparklarda plaka tanıma sistemi üzerinden kapı açılışları gerçekleştiği için yeni plakaların site ya da otopark yönetimine bildirilmesi gerekiyor.Aksi halde kapı açılmayacağı için araçlar giriş ve çıkış yapamaz hale geliyor.Ruhsat, plaka basım ücreti, plaka basım evrakı gibi ücretler ortalama olarak 4 bin liraya yakın maliyet çıkarıyor.Plaka basım ücreti ise 850 lira seviyesinde.Ayrıca APP plakaları sökerken ortaya çıkan silikon malzemelerin temizlenmesi, yeni plakalık temin edilmesi gibi sanayide uğraştıracak işler de zaman kaybına neden oluyorAPP plakaların yasak olmasına rağmen satış yapmaya devam edenler bulunuyor. E-ticaret sitelerinde 800 lira civarına APP plaka satışları yapılıyor. E-ticaret siteleri yasa dışı satışlara izin veriyor ve vatandaşlar da bu durumdan mağdur oluyor.Ayrıca devlet daireleri, noterler, sigorta şirketlerinde boşuna kırtasiye ve süreçler gerçekleşiyor.Farklı il koduna sahip aracı kullanmak istemeyen kişiler noterde ikinci el aracın devir işlemi sırasında APP plakaları noterin teslim almamasından dolayı plaka, ruhsat, sigorta değişikliği gibi işlemlerle uğraşması gerekiyor.Bu nedenle aracı satacak kişi tüm işlemleri yapıp yasal plakayı temin edip, aracın satışı anında alıcı yeni çıkmış plakaları iptal ettirip ikametindeki il koduna ait orijinal plakalar için noterden basım evrakı temin ediyor.Bu nedenle de ikinci el araç ticaretlerinde bir günlük gecikmeler yaşanabilir.