ABD/İsrail-İran savaşında 9. gün! Trump'tan kara harekatı açıklaması: Eğer bunu yaparsak...

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar, savaşın bölge ülkelere de sıçramasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın çok ağır bir darbe alacağını ifade etti. Trump'ın açıklamasının ardından İran Petrol Bakanlığı, Tahran'daki 3 petrol depolama tesisinin hedef alındığını bildirdi.Tahram yönetimi ise misilleme olarak İsrail'in kuzeyindeki birçok şehri hedef aldı.İşte dakika dakika son gelişmeler...Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Mirbağeri, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in halefi konusunda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Ancak seçim sürecine ilişkin bazı engellerin hala çözülmesi gerektiğini belirtti.Yerine geçici olarak Ayetullah Alireza Arafi atanmıştı.Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu bildirdi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ile savaş uçaklarının insansız hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.Bahreyn'de İran'dan atılan füzeden saçılan şarapneller nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 'İran'ın açık saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı, El-Muharrak bölgesinde bir üniversite binasında hasar meydana geldi.' ifadesi kullanıldı.Ayrıca insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından bir su arıtma tesisinde hasar oluştuğu kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump, “İran'da savaşı daha karmaşık hale getirmemek için Irak'taki İranlı silahlı grupların savaşa girmesini istemiyorum” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.Trump, “İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?” sorusunu ise “Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır” diye yanıtladı.İran'ın, Orta Doğu devletlerine saldırdığı için özür dilediğini söyleyen Trump, “Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz” ifadelerini kullandı.Trump, İran'ın artık komşu ülkelere saldırmayacağını düşündüğünü belirterek, “Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet” diye konuştu.Bir gazetecinin 'kara harekatı' konusundaki sorusuna Trump, “Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Bence bu uygun bir soru değil ve cevaplamayacağım. Bunun için çok iyi bir sebep olması gerekir. Eğer bunu yaparsak, o kadar büyük kayıplar verirler ki, karada savaşamazlar” yanıtını verdi.Trump, İran'ın bir sonraki liderinin seçimine katılmak isteyip istemediği sorusunu ise “Evet. Bunu yapmak için her beş veya on yılda bir geri gelmek istemiyoruz. Onları savaşa sürüklemeyen bir başkan seçmek istiyoruz” diye yanıtladı.ABD'nin saldırıların ilk günü İran'daki bir kız ilkokulunu bombalayıp bombalamadığı sorusuna da Trump, “Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz, mühimmatları çok isabetsiz” cevabını verdi.Bahreyn Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen saldırılara karşılık vermeyi sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sivil tesislerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu da ifade edildi.Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan en az 21 insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu.İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarına yenilerini ekledi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pazar gününün ilk saatlerinde başlayan yeni bir saldırı dalgasının önlendiği bildirildi.Bakanlık sözcüsü Tümgeneral Turki Al-Maliki, 13 İHA'nın başkent Riyad'ın doğusunda imha edildiğini, 8 İHA'nın ise Suudi Arabistan hava sahasına girdikten kısa bir süre sonra düşürüldüğünü söyledi. Önlenen İHA'lardan bazılarının Riyad'da yabancı ülke temsilciliklerinin bulunduğu diplomatik bölgeyi hedef almaya çalıştığı aktarıldı.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimde taraflara askeri operasyonlarına derhal son vermeleri, gerilimin kontrolden çıkarak başka ülkelere sıçramasını ve çatışmanın yayılmasını önlemeleri çağrısında bulundu.İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı bildirildiİran Devrim Muhafızları, İsrail'in Tahran'daki bir rafineriye saldırdığını ve buna karşılık olarak Hayfa'daki bir rafinerinin hedef alındığını açıkladı.Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 33 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının aralıklarla ihlal edildiği belirtildi.Hava savunma sistemlerinin son birkaç saatte 33 İHA saldırısını tespit ettiği aktarılan açıklamada, İHA'ların imha edildiği ifade edildi.Açıklamada, Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Savunma Bakanlığının açıklamasında ayrıca İHA'lardan birinin Şeybe petrol sahasına ilerlediği, Rubülhali Çölü'nde engellenerek imha edildiği aktarıldı.İsrail ordusu, Beyrut'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün Lübnan Kolordusu'ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu komutanların Beyrut'ta faaliyet gösterdiği ve İsrail'e yönelik saldırı planlarını ilerletmek için çalıştığı iddia edildi.İsrail ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün Lübnan Kolordusu'ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, söz konusu yapının Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki bağlantıyı sağladığı ve Hizbullah'ın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine destek verdiği savunuldu.Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.İran Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahran'ın batısındaki Kerec dahil 3 petrol depolama tesisinin vurulduğu belirtildi.İran'dan İsrail'e yönelik düzenlenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok şehirde sirenler çaldı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, birkaç dakika aralıklarla İran'dan iki dalga halinde ateşlenen İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde liman kenti Hayfa dahil birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.Bölgede yaşayan yüz binlerce İsraillinin bir süre sığınaklarda beklemek zorunda kaldığına işaret edilen haberde, füzelerin çok başlıklı olmadığı ve bazı füzelerin açık alanlara düştüğü ileri sürüldü.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın söz konusu misillemelerinde ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.