Emine Erdoğan'dan 8 Mart Mesajı!

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla yayımladığı mesajda "Kadın varsa, yarın vardır. Dün ve bugün, emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 8.03.2026 - 11:24 Güncelleme: 8.03.2026 - 11:29 / Editör: Erhan Şimşek
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kutlanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

'KADIN VARSA, YARIN VARDIR'

Tarihin sayfalarının kadınların sarsılmaz mücadelesiyle yazıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

'Bugün ise bu mücadele, sesini daha gür çıkarıyor, bilimin, sporun, sağlığın, sanatın, siyasetin, ekonominin tam kalbinde, değişimin öncüsü olmaya devam ediyor. Devletimiz, kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışıyor. Çünkü kadın güçlü olduğunda, aile de toplum da güçlü olur. Kadın varsa, yarın vardır. Dün ve bugün, emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.'