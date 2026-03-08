Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. SSK, Bağkur emeklisi ile dul yetim aylığı alanlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesi 2018 yılından beri emekliler ile dul yetim aylığı alanlara ödeniyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek?Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart 24 Mart tarihlerine denk geliyor. Bayram ikramiyelerinin diğer yıllarda olduğu gibi bu tarihten önce yatması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaşlarını aldıkları hesaplara yatacak.Bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ödemelerin hangi tarihlerde yatacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Böylelikle ikramiye ödemesi resmi tarihleri belli olacak.• Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart• Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart• SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart• SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart• SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 MartBayram ikramiyelerini, 'SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri' alacak.