Milyonları İlgilendiren Düzenlemede O Detaya Dikkat! Doktor Raporu Şart...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği izin sürelerinin uzatılması ile ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Böylece hem annelerin hem de babaların doğum izinleri uzatılmış olacak.Mevcut durumda anneler 8 hafta doğumdan önce ve 8 hafta da doğumdan sonra olmak üzere 16 hafta yani 4 ay izin kullanabiliyor.Bu süre zarfında iş göremezlik ödeneği alıyor. Daha sonra çocuk sayısına göre isterse 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma yaparak tam maaş alıyor.Yine anneler sonraki dönemde isterlerse çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp yarı ücret alabiliyor.Yeni düzenleme ile hem kamudaki hem de özel sektörde çalışan annelerin izin süreleri uzatıldı. Buna göre 16 hafta olan izin süresi 24 haftaya çıkartılmış oldu.Önceki uygulamadan farklı olarak yeni düzenlemede annelerin doğumdan sonraki izin süreleri uzatıldı.Buna göre doğumdan önce 8 hafta olan izin süresi doğumdan sonra 16 haftaya çıkartıldı. Böylece yasa ile gelen 2 aylık ek süre doğumdan sonraya eklenerek annenin çocuğu ile daha fazla vakit geçirmesi sağlandı.Burada bir başka ayrıntı ise annelere tanınan esneklik oldu. Anneler isterlerse doğumdan önceki 8 haftalık bölümün bir kısmını ya da tamamını doğum sonrasına aktarabilecek.Ancak burada doğum öncesi sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgelemek gerekecek. Kadın memurlar da doktor raporu olmak kaydıyla isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya kadar kurumunda çalışabilecek. Böylece anneler sağlıkları elverdiği ölçüde doğum sonrası çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilecek.Babalık izinlerinde de işçi ve memur arasındaki fark kaldırılıyor. Kamuda ve özel sektörde çalışan tüm babalar eşinin doğum yapması halinde 5 gün olan izin süresini 10 gün olarak kullanabilecek.Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri devlet tarafından karşılanacak.Korunma kararı veya bakım tedbiri kararı, reşit olması nedeniyle sona eren kişiler ile sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanırken reşit olan ve aralık vermeksizin örgün yüksek öğrenim programlarına devam eden gençler ise sosyal ve ekonomik destekten 25 yaşını tamamlayana kadar yararlandırılabilecek.Kanun teklifiyle, devlet koruması altında yetişen gençlerin istihdamı için aranan şartlar somut hale getiriliyor.Buna göre, devlet koruması altında yetişen gençlerin hüküm kapsamında sağlanan istihdam hakkından yararlanması için 'hakkında korunma kararı veya Çocuk Koruma Kanunu uyarınca bakım tedbiri kararı alınmış olması, korunma kararı veya bakım tedbiri kararı devam ederken fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil en az 5 yıl kuruluş bakımı veya koruyucu aile sosyal hizmet modellerinden fiilen yararlanması ve reşit olduğu tarih itibarıyla fiilen yararlanmaya devam ediyor olması, korunma, bakım tedbir kararı veya Kanun'un ilgili hükmünde belirtilen himaye onayının sona erdiği tarih itibarıyla Türk vatandaşı olması, 14 yaşını doldurduğu tarihten itibaren kuruluştan ya da koruyucu aile yanından hizmet aldığı süre boyunca fasılalı da olsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kayıtlarına göre 90 günden fazla izinsiz ayrılmamış olması, en az ortaöğretim mezunu olması, 18 yaşın doldurulduğu ve korunma, bakım tedbir kararı veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde Bakanlığa başvuru yapmış olması ve başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olması' şartlarının tamamını taşınması gerekecek.