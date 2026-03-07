Savcılık Harekete Geçti! Hande Yener'in İfadesi Alınacak

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın CİMER başvurusu üzerine pop şarkıcısı Makbule Hande Özyener’in bir konser sırasında kullandığı iddia edilen ifadelerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanatçının şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını talep ettiği, hakkında herhangi bir gözaltı talimatının bulunmadığı öğrenildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı başvuru üzerine pop şarkıcısı Makbule Hande Özyener'in (Hande Yener) bir konser sırasında kullandığı iddia edilen ifadelerle ilgili adli süreç devam ediyor.Başvuruda, Hande Yener'in konserinde “zıplamayan Tayyipçi” şeklinde slogan atıldığı, sanatçının ritim tutarak bu slogana eşlik ettiği ve sahnede “bu devri çok güzel devireceğiz” ifadelerini kullandığının öne sürüldüğü belirtildi. Söz konusu iddiaların sosyal medyada da kamuya açık şekilde paylaşıldığı ifade edildi.Savcılık yazısında yer alan söz konusu ifadelerin, bir vatandaş tarafından yapılan CİMER başvurusunda dile getirilen iddiaların aktarımından ibaret olduğu öğrenildi. Başvuru üzerine başlatılan adli süreç kapsamında yürütülen soruşturmanın hâlihazırda devam ettiği, yeni başlatılmış bir soruşturma olmadığı kaydedildi.Kamuoyuna yansıyan talimat yazısının ise yaklaşık bir ay önce düzenlendiğinin anlaşıldığı belirtildi. Öte yandan Makbule Hande Özyener hakkında herhangi bir gözaltı talimatının bulunmadığı ifade edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçının şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına yönelik talepte bulunulduğu, ikmal edilecek talimat evrakının Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.