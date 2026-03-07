İran'dan Avrupa'ya Uyarı! Meşru Hedef Haline Geleceklerini Belirtti

France 24 kanalına açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, Tahran yönetiminin Avrupa ülkelerini 'İran'a yönelik bu saldırı savaşının bir parçası olmamak için dikkatli olmaları' için uyardığını söyledi.Tahtrevançi, "Herhangi bir ülke, İran'a yönelik saldırıda ABD ve İsrail'in yanında yer alırsa, onlar da İran'ın karşı saldırısı için meşru hedef haline gelecektir" ifadesini kullandı.İranlı yetkililerin ABD ile iyi niyet çerçevesinde müzakereler yürüttüğünü ifade eden Tahtrevançi, "Cenevre'de yapılan son tur görüşmeler başarılıydı" değerlendirmesinde bulundu.Tahtrevançi, müzakerelerdeki olumlu havaya rağmen 28 Şubat günü ABD ve İsrail'in İran'a karşı bir saldırılar başlattığını kaydederek, "Amerikalılara güvenmiyoruz çünkü ABD yönetimi bize ihanet etti. Sadece bize değil, diplomasiye de ihanet etti" dedi.İran'ın kendisini savunduğunu söyleyen Tahtrevançi, "Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaş bize dayatıldı ve biz de yapabildiğimiz en iyi şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı savunma sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu.Tahtrevançi, bölgedeki askeri hareketlilik konusunda CIA ve Mossad'ın Irak'taki Kürt grupları silahlandırdığına dair raporlar ışığında 'Irak'taki bu grupların hedef alındığını' doğruladı.İran'ın bu saldırılarına ilişkin Tahtrevançi, "Egemenliğimizi korumak için ihtiyaç doğarsa bunu kesinlikle yaparız" ifadelerini kullandı.