Apple Testlerde Sınırları Zorluyor!

Teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen yeni nesil M5 Max işlemcisi, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Geekbench 6 testlerinde hem tekli hem de çoklu çekirdek performansıyla selefi olan M4 Max modelini geride bırakmayı başarmıştı.Hatta en etkileyici başarısı, en üst düzey 32 çekirdekli M3 Ultra işlemcisini bile geride bırakmasıydı. Ancak şimdi tüm gözler, teknoloji devinin orta segment olarak konumlandırdığı yepyeni M5 Pro işlemcisine çevrilmiş durumda. Ortaya çıkan en son performans testlerine göre bu yeni çip, kendisinden çok daha pahalı olan üst düzey donanımlara adeta kafa tutuyorApple mühendislerinin geliştirdiği yeni Fusion Architecture mimarisi sayesinde M5 Pro, tıpkı ağabeyi M5 Max gibi çok sayıda performans çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. Bu yenilikçi yapı, orta segment bir çipin eski nesil amiral gemisi işlemcilerle bile rahatça rekabet edebilmesine olanak tanıyor. Kısacası şirket, M4 Pro modelini alıp adeta steroid basarak inanılmaz bir güce ulaştırmış gibi görünüyor.Geekbench 6 veritabanında Mac17,9 kod adıyla listelenen yeni bir MacBook Pro modeli tespit edildi. Tam 48 GB birleşik bellek ve 18 çekirdekli işlemci yapılandırmasına sahip olan bu cihazın elde ettiği skorlar, bilgisayar dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Karşılaştırmalı test sonuçlarına göre ortaya çıkan tablo şu şekilde sıralanıyor:M5 Pro 18 Çekirdek: Tekli çekirdek skoru 4242 seviyesindeyken çoklu çekirdek skoru 28111 olarak ölçüldü.M5 Max 18 Çekirdek: Tekli çekirdek skoru 4268 ve çoklu çekirdek skoru 29233 seviyesinde kalarak kardeşini çok dar bir farkla geçebildi.M4 Max 16 Çekirdek: Tekli çekirdek skoru 4049 ve çoklu çekirdek skoru 26509 düzeyinde kalarak yeni neslin gerisinde kaldı.M3 Ultra 32 Çekirdek: Tekli çekirdek skoru 3247 seviyesindeyken çoklu çekirdek skoru 28169 olarak ölçüldü.Yukarıdaki sonuçlara yakından bakıldığında, M5 Max modelinin tekli çekirdek performansında yalnızca yüzde 0.6 ve çoklu çekirdek performansında ise yüzde 4 gibi çok küçük bir farkla önde olduğu görülüyor. Bu durum, üst düzey MacBook Pro için astronomik rakamlar ödemek istemeyen kullanıcılar adına M5 Pro modelini harika bir tasarruf seçeneği haline getiriyor.M5 Pro hem tekli hem de çoklu çekirdek testlerinde M4 Max modelini rahatça geride bırakıyor. M3 Ultra ise sahip olduğu 32 çekirdeğin avantajıyla çoklu çekirdek testinde yeni nesil çipi kıl payı geçmeyi başarıyor. Apple cephesinden gelen bu etkileyici performans sıçraması, Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme gibi rakip işlemcilerin pazardaki işini oldukça zorlaştıracak gibi görünüyor.