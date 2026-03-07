ABD-İsrail-İran Gerilimi BAE'yi De Vurdu! Dubai'den Kaçış Sürüyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, bölgede giderek genişliyor.Karşılıklı misillemeler sürerken çatışmalar Körfez'e de sıçradı.İran tarafından fırlatılan bazı füzelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmesiyle Palm Jumeirah bölgesindeki bir otelin yanı sıra Burj Al Arab, Jamal Ali Limanı ve Dubai International Airport çevresinde hasar meydana geldiği bildirildi.Saldırıların ardından çok sayıda uçuş iptal edilirken bazı havalimanları da geçici olarak kapatıldı. Öte yandan varlıklı turistlerin kiraladıkları özel uçaklarla bölgeden ayrılmaya çalıştığı bildirildi.Oyuncu İlker Ayrık ve Şevket Çoruh da başrolünü paylaştıkları 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunuyordu.Ayrık, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle bir süre bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı.Ayrık, yaptığı yeni açıklamada Türkiye'ye döndüklerini duyurarak şu ifadeleri kullandı:'Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun.'Savaş Dubai'deki turizmi de etkiledi. İran'ın füze saldırıları sebebiyle otellerde rezervasyon iptallerinde yoğunluk yaşandı.Palm Jumeirah ve Downtown bölgelerinde bulunan ve normalde aylar öncesinden rezerve edilen otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 20'nin altına düştüğü kaydedildi.Lüks otellerin fiyatlarının da dip yaptığı aktarıldı. Savaştan önce 400 Euro olan gecelik konaklama ücretinin 68 Euro'ya kadar düştüğü öğrenildi.