Google Play Store’daki Şarj Düşmanı Uygulamalara Karşı Savaş Başlattı!

Telefon kullanıcılarının en çok dert yandığı konuların başında hiç şüphesiz pil ömrü geliyor. Telefonlarımızı ne kadar şarj edersek edelim, arka planda gizlice çalışan ve cihazın enerjisini sömüren uygulamalar, günlük kullanım deneyimimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Teknoloji devi Google, bu kronik soruna köklü bir çözüm getirmek amacıyla Android ekosisteminde devrim niteliğinde bir adım atıyor.Geçtiğimiz yıl beta testlerine başlanan ve Samsung ile ortaklaşa geliştirilen yeni “Aşırı Kısmi Uyandırma Kilidi” (Excessive Partial Wake Lock) metriği artık tüm geliştiricilerin erişimine açıldı. Bu yenilikle birlikte Google Play Store, cihazın şarjını sömüren uygulamalara karşı tavizsiz bir tutum sergilemeye başlıyor.Peki ama nedir bu uyandırma kilidi ve neden bu kadar önemli? Kısmi uyandırma kilitleri (Partial Wake Locks), telefonunuzun ekranı kapalıyken bile işlemcinin (CPU) derin uyku moduna geçmesini engelleyerek çalışmaya devam etmesini sağlayan arka plan komutlarıdır. Elbette müzik dinlemek, konum takibi yapmak veya bir dosya indirmek gibi kullanıcı tarafından başlatılan işlemler için bu durum bir gereklilik.Ancak kötü optimize edilmiş veya agresif çalışan bazı uygulamalar, gereksiz yere bu kilitleri açık tutarak donanımı sürekli uyanık tutuyor ve bataryayı hızla tüketiyor. Google'ın devreye aldığı yeni Android Vitals sistemi, tam da bu noktada devreye girerek söz konusu donanım kaynaklarını sömüren uygulamaları nokta atışı tespit etmeyi hedefliyor.Yeni teknik kalite standartları çerçevesinde belirlenen eşik değerleri oldukça net ve tavizsiz. Eğer bir uygulama, son 28 günlük periyot içerisinde kullanıcı oturumlarının yüzde 5'inden fazlasında, ekran kapalıyken işlemciyi ortalama 2 saatten daha uzun süre gereksiz yere uyanık tutuyorsa, Google'ın radarına takılmış oluyor.Bu kuralın istisnaları ise medya oynatma, aktif dosya transferleri (indirme/yükleme) ve Bluetooth tabanlı akıllı cihaz iletişimleri gibi temel kullanıcı odaklı işlevler. Ancak bu onaylı istisnaların dışına çıkarak bataryayı suistimal eden uygulamalar için artık yolun sonu görünüyor.Kuralları ihlal eden ve belirlenen eşiği aşan uygulamalar, Google Play Store üzerinde oldukça ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Her şeyden önce, bu uygulamaların Play Store sayfalarında kullanıcılara yönelik belirgin uyarı mesajları yer alacak. Böylece cihaz sahipleri, bir uygulamayı indirmeden önce o yazılımın batarya performansını olumsuz etkileyebileceği konusunda bilgilendirilecek.Bununla da yetinmeyen Google, kural ihlali yapan ve pil sömüren uygulamaların mağaza içi görünürlüğünü büyük ölçüde düşürecek. Önerilenler listesinden, keşfet sekmelerinden ve arama sonuçlarındaki üst sıralardan uzaklaştırılma tehlikesiyle karşılaşacak olan geliştiriciler, uygulamalarını acilen optimize etmek zorunda kalacaklar.Kademeli olarak hayata geçirilen bu uygulama ile Google, geliştiricilere performans sorunlarını çözmeleri için detaylı teknik rehberlik de sunuyor.Batarya optimizasyonu için arka plan senkronizasyonlarında WorkManager kullanılması, sensör takibi için Health Connect API'lerine geçiş yapılması ve gereksiz ağ kontrollerinin sonlandırılması tavsiye ediliyor. Uzun vadede bu kritik hamle, geliştiricileri daha verimli kod yazmaya itecek ve son kullanıcıya tek bir şarjla günü çok daha rahat çıkaran cihazlar olarak geri dönecek.