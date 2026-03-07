Trump'ı Çıldırtan Soru! Savaştaki Rusya İddiasına Ateş Püskürdü

Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte tansiyon bir anda yükseldi. Rusya ve İran iddiaları üzerine gelen soru Donald Trump'ı adeta çileden çıkardı. Muhabir Peter Doocy'nin sözünü kesen Trump, kameralar önünde öyle sert ifadeler kullandı ki tüm dünya bu anları konuşuyor. Peki, Trump'ı bu kadar kızdıran sorunun perde arkasında ne vardı? İşte o gerginliğin tüm detayları...

ABD Başkanı Donald Trump, koleji sporları üzerine düzenlenen yuvarlak masa toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Normal seyrinde devam eden etkinlik, soru-cevap kısmına geçilmesiyle bir anda dünya gündemine oturan bir tartışmaya sahne oldu. Trump, Rusya'nın İran'a destek verdiği yönündeki iddiaları duyunca adeta küplere bindi.Fox News muhabiri Peter Doocy'nin, "Görünen o ki Ruslar, İran'ın saldırılarında yardımcı oluyor ve ABD'lilere saldırıyorlar..." cümlesini kurduğu anda Trump müdahale etti. Muhabirin sözünü sert bir şekilde kesen Trump, "Dürüst olabilir miyim? Sana çok saygı duyduğumu bilmeni istiyorum ama bu ne kadar aptalca bir soru! Biz burada bambaşka bir şeyden bahsediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.Yaşanan kısa süreli şokun ardından Trump, muhabire "Sana bir şans daha veriyorum çünkü az önce sorduğun çok kötü bir soruydu" dedi. Doocy'nin spor dışında başka bir konu açma isteğini ise "Hayır" diyerek geri çevirdi. Salondaki gerginlik, Trump'ın keskin tavrıyla daha da tırmandı.İran'daki durumla ilgili soruları geçiştiren Trump, bölgedeki gelişmelere dair ilginç bir değerlendirmede bulundu. "İran'da işler iyi gidiyor" diyen Trump, başarısını puanlaması istense kendisine 10 üzerinden 12 hatta 15 puan vereceğini iddia etti.Bir hafta önce başlayan savaşla ilgili derinlemesine açıklama yapmaktan kaçınan Trump, odağını tekrar kolej sporlarına çevirdi.