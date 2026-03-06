Emekliye Ek Gelir Dönemi!

Emeklilikte ek gelir sağlayacak yeni bir sistem geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi. Bu yenilik, emeklilikteki geliri artırmak isteyenlere destek olacak. İşveren ve devlet katkılarıyla oluşturulan fon, emeklilik maaşının yanı sıra ek gelir sağlayacak.Çalışma hayatına ve emeklilikteki gelire direkt etki edecek bir yenilik kapımızda.Emeklilikte ek gelir elde etmek isteyenler için Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) yakında devreye giriyor.Çalışırken bizden işverenimizden ve devletten katkılarla oluşturulacak fon, emeklilikte SGK aylığına ek olarak bütçeye ikinci bir gelir sağlayacak.Memurlar dahil tüm çalışanları kapsayacak sistem, çalışan ve işverenden kesilen katkılarla ve devletin destekleriyle uzun vadeli bir birikim oluşturmayı hedefliyor.TES nedir, nasıl işler, avantajları nelerdir, o varken BES'e ne olur, TES ve BES arasındaki farklar nelerdir?TES, çalışan, işveren ve devlet katkısıyla işleyen fon esaslı bir tasarruf modeli. Çalışanların maaşından düzenli kesilen paylar uzun vadeli yatırımlara yönlendirilecek ve emeklilik döneminde SGK maaşına ek bir gelir sağlayacak.Sistem, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre çalışacak.TES devreye alındığında otomatik BES uygulaması sisteme entegre edilecek ve maaşlardan ayrı ayrı kesinti yapılmayacakÇalışandan maaşının yüzde 3'ü kesilecek.İşveren de aynı oranda katkıda bulunacak.Devlet, toplam katkı üzerinden yüzde 30 destek verecek.Birikimler profesyonel fon yönetimiyle değerlendirilecek ve emeklilikte ek maaş ya da belirlenen model çerçevesinde gelir olarak sunulacak.TES'in 2026 yılı içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklarının ardından düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor.Evet. TES'te tüm çalışanların katılımı zorunlu olacak.BES'teki iki aylık cayma hakkı TES'te yer almayacak.Katılımcıların en az 10 yıl sistemde kalması öngörülüyor, erken çıkış sınırlandırılacak.Birikimler korunacak ve yeni işyerine taşınabilecek.Uzun süre aynı işyerinde kalanlar için ekstra avantajlar planlanıyor.Çalışandan yüzde 3, işverenden yüzde 3 kesinti yapılacak ve devlet yüzde 30 katkı sağlayacak.Evet. Sistem özel sektör-kamu ayrımı yapmadan uygulanacak. Polis, öğretmen, doktor gibi kamu çalışanları da kapsanacak. Kamuda işveren payını devlet karşılayacak ve devlet katkısı yüzde 30 olacak.TES devreye alındığında mevcut BES birikimleri sisteme entegre edilecek, maaşlardan ayrı ayrı kesinti yapılmayacak.İşveren katkısı: BES'te yok, TES'te yüzde 3.Devlet katkısı: BES'te yüzde 20, TES'te yüzde 30.Birikime erişim: TES'te SGK emeklilik yaşına bağlı.Amaç: TES, SGK maaşına ek düzenli gelir sağlamak.