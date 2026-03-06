Katillerin Planı Sivil Katliamı! İsrial Gazze'de Uyguladığı Vahşeti Bu Kez İran'da Devreye Soktu

ABD'nin desteğiyle İran'a savaş açan siyonist İsrail, tıpkı Gazze'deki gibi sivil ayrımı gözetmeden bombardımanı sürdürüyor. İsrail'in, bu şekilde İran ve Lübnan'da hayatı yaşanmaz hale getirerek halkın yönetime karşı ayaklanmasını sağlamak istediği belirtiliyor.ABD'yi de peşine takarak İran'a savaş başlatan ve tüm bölgeyi ateşe atan İsrail, her gün sivil katliamları yapıyor. Siyonist İsrail rejimi 28 Şubat'tan bu yana İran'daki tüm sivil hedeflere saldırırken, Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattıkları saldırılarda da açık şekilde sivilleri yok edeceklerini dile getiriyorlar. İran'ın 20'den fazla kentini hedef alan hava saldırıları başkent Tahran'da yoğunlaşıyor.İran Kızılayı 105 sivil alanın vurulduğunu duyurdu. ABD-İsrail, Tahran'a bir haftadır gece gündüz adeta bomba yağdırıyor. Başkentte yıkım giderek ağırlaşıyor. Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı 'Şehit Burucerdi Sitesi' oldu.Bu siteye saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. İran'da şimdiye kadar bine yakın sivil yaşamını yitirdi. İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, ABD-İsrail saldırılarının ülkenin çeşitli bölgelerindeki su ve elektrik şebekelerinde hasar meydana getirdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler 'Tahran'dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı' açıklamasını yaptı.Uzmanlara göre İsrail'in planı İran'da hayatı yaşanmaz hale getirerek halkı yönetime karşı ayaklandırmak ve savaşa karşı direnci kırmak.İsrail ve ABD saldırganlığının en somut örneği olan okul katliamına dair de detaylar ortaya çıkıyor. İran Kızılayı'na göre, ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı. İran Kızılayı'nın Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, 'İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Bunun ardından saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu' dedi. 28 Şubat'taki katliamda 160 öğrenci ölmüştü.ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin seçimine dahil olmak istediğini belirterek, 'Venezuela'da Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi, bu atamaya ben de dahil olmalıyım' dedi. ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçmesinin kendileri için 'kabul edilemez' olduğunu ifade eden Trump, 'Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz birisi. Benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz' diye konuştu.İran'ın, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana geldi.Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ülkede ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanlar tahliye edildi.Suudi Arabistan bir insansız hava aracını düşürdü.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) ile çevresindeki yerleşim yerlerinde güvenlik alarmı verilerek sirenlerin çaldığı bildirildi.İran, ülkeye ait donanma güçlerinin Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir tankeri vurduğunu duyurdu.İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü.