Ticaret Bakanlığı'ndan Tarihi Eser Kaçakçılarına Ağır Darbe! Tam 7 Bin 550...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla tarihi eser kaçakçılığına büyük darbe vurdu. Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İtalya'ya gönderilmek istenen bir araçta yapılan aramada toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyon, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç, analizler sonucunda riskli olarak değerlendirildi ve detaylı kontrole sevk edildi.X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildiAraç, gümrük sahasında X-ray taramasından geçirilirken şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından yapılan ayrıntılı aramada, yasal yükün içine gizlenmiş 15 paket içerisinde farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser bulundu.Ele geçirilen eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirilirken, operasyonla Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına kaçırılmasının önüne geçildi.'Kültürel mirasımızı korumaya kararlılıkla devam ediyoruz'Bakanlığın açıklamasında gümrük muhafaza ekiplerinin kültürel mirasın korunması için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:'Gümrükler Muhafaza teşkilatımız; kültür varlıklarımızın korunması, tarihi mirasımızın kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.'Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.