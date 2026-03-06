Türkiye-İspanya Arasında 'Vize' İddiası! Sınırlar Açıldı Mı?

Türkiye-İspanya arasındaki samimiyet mesajları, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.Sebebi ise NATO kapsamında gerçekleşen bir askeri müdahale.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına yöneldiği tespit edildi. Bu tehdit, NATO'nun Türkiye'de konuşlu hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.Operasyonda özellikle İspanya'nın konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.Türk kullanıcılar İspanya'ya teşekkür mesajları paylaşırken, İspanyollar da destek mesajları yayınladı.Akabinde ise Türkiye-İspanya arasındaki vize durumu gündeme getirildi. İspanya vizesi kalktı mı? Türkiye-İspanya vizesi kaldırıldı mı? gibi sorular araştırılmaya başladı.İşte, vize iddiaları ve detaylar...Sosyal medyada hızla yayılan dostluk mesajları ve paylaşımlar, 'İspanya Türkiye'ye vizeyi kaldırdı' söylentisine sebep oldu.Henüz böyle bir resmi karar bulunmuyor.İspanya, Avrupa'daki Schengen Area üyesi ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İspanya'ya kısa süreli seyahatlerde Schengen vizesi alması gerekiyor.