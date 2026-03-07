Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 7°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı bulutluMANİSA °C, 15°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKONYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluÇok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 8°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurluSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 5°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıTRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıKARS °C, 0°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 8°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluVAN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu