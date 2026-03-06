Kosova Meclisi Feshedildi!

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, meclisin feshedildiğini duyurdu; ülke yeni seçimlere gidiyorKosova'da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, meclisin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzalayarak ülkeyi yeni seçimlere taşıdı. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için en az 80 milletvekilinin oturumda bulunması gerekiyordu, ancak yeterli katılım sağlanamayınca oylama ertelendi ve seçim gerçekleştirilemedi.Basın toplantısında konuşan Osmani, halkın temsilcilerinin aldığı karar doğrultusunda ülkenin yeni seçim sürecine girdiğini bildirdi. Mevcut durumun Kosova çıkarları gözetilmeden gerçekleşmesini “büyük bir talihsizlik” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, anayasal yetkilerini kullanarak meclisi feshetme kararını imzaladığını açıkladı.Osmani, yeni cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gerektiğini vurgulayarak mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğinin Kosova'nın siyasi istikrarı için önemli olduğunu ifade etti.