Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ile Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.Çatışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi için taraflara sık sık çağrıda bulunuyor.Bölgesinde savaş istemeyen Türkiye, dünyanın güvenli limanlarından biri konumuna gelmiş durumda...Bu da şüphesiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürdürdüğü dış politika hamleleriyle ilgili...Barış diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi yaptı.İletişim Başkanlığı'ndan görüşmenin detayları paylaşıldı ve şöyle denildi;'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğumuzu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii konusunda iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. '