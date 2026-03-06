Dikkat Çeken Mama Ve Büyü Ayrıntısı! Jet Ve Villadaki Partileri Tek Tek Anlattı

CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlaması ile görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Fatih Keleş ile firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetle Kıbrıs'a giderek kumar ve eğlence partileri düzenlediği iddiaları, soruşturma dosyasına giren yeni ifadelerle yeniden gündeme geldi. Sağlam ifadesinde, İstanbul'daki hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisini arayarak Kıbrıs'a tatile davet ettiğini söyledi.Özel jetle yapılan yolculukta Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Merve Eryiğit, Nilüfer Batur, Rabia Karaca ve birkaç kişinin daha bulunduğunu belirtti. Havaalanında kendilerine kimseyle konuşmamalarının ve tanışmıyormuş gibi davranmalarının söylendiğini ifade eden Sağlam, uçuş boyunca da bu şekilde hareket ettiklerini anlattı. Kıbrıs'ta gittikleri otelde casinoya geçildiğini anlatan Sağlam, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş'in kumar oynadığını söyledi.VIP bölümde bulunduklarını belirten Sağlam, burada kendisine 'şans parası' adı altında yaklaşık 100 dolar verildiğini dile getirdi. Sağlam ayrıca tatil sırasında Fatih Keleş ile istememesine rağmen cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti.Sağlam, Murat Gülibrahimoğlu'nun Beykoz'daki evine iki kez gittiğini belirterek burada dansözlerin sahne aldığı eğlence partileri düzenlendiğini söyledi. Partilere katılan bazı kişilerin tuvalette uyuşturucu kullandığını belirten Sağlam, kendisinin de bu evde uyuşturucu madde kullandığını ifade etti.İfadesinde Merve Eryiğit'i yaklaşık 7-8 yıldır tanıdığını belirten Sağlam, Eryiğit'in bazı kadınları iş insanlarıyla tanıştırdığını ve bu nedenle çevresinde 'Mama' olarak bilindiğini öne sürdü. Eryiğit'in bir iş insanından hamile olduğunu söyleyerek para aldığını duyduğunu iddia eden Sağlam, 'Merve'nin 'Sevda Anne' lakaplı bir büyücüsü vardır. Beni de buraya bir kez götürdü. Merve'nin eski erkek arkadaşına bağlama büyüsü yaptırdığına şahit oldum. Blok3 isimli şarkıcıya Merve takıntılı olup bu kişiye de büyü yaptırdı' diyerek ifadesini tamamladı.