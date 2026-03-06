Siyonist Barbarlardan Mescid-i Aksa Kararı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, bugün Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.Orta Doğu'da savaş çanları çalmaya devam ediyor...28 Şubat'ta başlayan ve 7. günüyle devam eden ABD-İsrail İran savaşı etkileri sürüyor.Savaş çevre bölgelere hızla yayılırken hem çocuklar can veriyor hem de siviller.İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarından Gazze de etkilendi.İsrail, bu yıl da Ramazan ayında Cuma namazları için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişlere kısıtlama getirmişti.İsrail, bugün yaptığı açıklamada ise ABD ile başlattığı İran'a saldırıların ardından Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.İsrail Savunma Kuvvetleri Sivil Yönetim Başkanı Hisham İbrahim, kararın İran'ın misilleme saldırılarının ardından alındığını söyledi.Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan kutsal mekanlarda ibadet etmek isteyenlerin ve ziyaretçilerin girişine de izin verilmeyeceği aktarıldı.İsrailli yetkililer, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da bazı kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.Cuma namazı için Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü kadınların yanı sıra birinci derece akrabalarının eşlik ettiği 12 yaşından küçük çocukların girişine izin verileceği kaydedilmişti.Ayrıca, 10 bin kişilik kota uygulanacağı açıklanmıştı.