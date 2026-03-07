Bombaların Gölgesinde İntikam Yemini! Siyonist Vahşete Karşı Dünya Vicdanı Ayakta

Siyonist İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı dünya ayağa kalkmaya başladı. Kamuoyuna hiçbir gerekçe sunulmadan ve üstelik müzakereler sürerken binbir yalanla başlatılan savaşa karşı hem dünyada tepkiler yayılırken hem de İran halkı siyonistlere karşı tek ses olmaya başladı.Saldırıların ardından ilk cuma namazı sonrası İran'da halk, ABD ve İsrail'e yönelik protesto gösterisi düzenlendi. Sokaklarda yoğun kalabalık toplandığı gözlenirken, İranlıların ABD ve İsrail'e büyük tepki gösterdiği bildirildi. İranlılar, ABD saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşırken, 'Kahrolsun ABD' sloganları attı. İsrail ve ABD, İran'a yönelik saldırılarında 'rejim değişikliğini' hedeflemişti. Ancak saldırılardan bu yana İran'da yönetime destek artıyor.Öte yandan ABD merkezli Washington Post gazetesi, 7 gündür süren ABD ve İsrail'in askeri saldırılarına ve Hamaney'in öldürülmesine rağmen İran'ın yönetim yapısının sarsılmadığını yazdı. İran'da rejimin durumuna ilişkin Washington Post'a konuşan Avrupalı ve Arap yetkililere göre, ABD ile İsrail'in İran genelinde koordineli saldırılar başlatmasından bu yana 'Tahran'ın yönetim yapısında kayda değer hiçbir kopuş' ya da halk ayaklanması yaşanmadı. İsmi açıklanmayan üst düzey Avrupalı yetkili, gazeteye açıklamasında, İran'da rejimin ABD ve İsrail saldırılarına rağmen kontrolü elinde tutmaya devam ettiğini belirterek 'Sistemde en ufak bir çatlak ya da kopuş yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tam anlamıyla sürdürülüyor' değerlendirmesinde bulundu.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya mesajına İsrail-ABD saldırılarında ölen bir anne-oğulun tabut fotoğraflarını ekleyerek 'Bu anne öteki dünyaya giderken de çocuğunun yanındaydı. Ordumuz öldürülen her İranlı anne, baba ve çocuğun intikamını alacak' ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, ABD kara birliklerini İran'a göndermenin 'zaman kaybı' olacağını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dün 'Uzun süreli bir savaşa hazırız' açıklaması geldi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne (CSIS) göre, ABD'nin İran'a karşı savaşının ilk 100 saatinin maliyeti 3.7 milyar dolar. Bu da günde 891.4 milyon dolara denk geliyor.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'da İHA'lı saldırı sonrası Bakü'nün savaşa müdahil olmayacağını açıkladı. Öte yandan Azerbaycan, İran'daki diplomatik misyonunu tahliye etme kararı aldı.